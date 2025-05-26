Вы удивитесь: что было на месте известного недостроя в Киеве еще 100 лет назад (фото)

Это история добровольной пожарной дружины на Обсерваторной

Во второй половине XIX века Киев стремительно развивался, но пожары оставались одной из самых больших угроз. Профессиональные пожарные службы появились только в середине века, но их было мало, а техника примитивной. Особенно ярко это проявилось в 1896 году, когда дотла сгорел городской театр — культурная жемчужина города. Эта трагедия стала катализатором создания альтернативной пожарной силы.

Приблизительно тогда же на месте нынешней недостройки по ул. Обсерваторной в Киеве появилось здание, где размещалась вольная пожарная дружина — уникальное явление, которое имело огромное значение для безопасности города. Что это было за формирование и почему его история заслуживает внимания? Телеграф раскрывает интересные факты и малоизвестные подробности.

Народная инициатива: Киевское вольное пожарное общество

В 1897 году по инициативе неравнодушных киевлян возникло Киевское вольное пожарное общество, в которое могли поступить все желающие — от студентов университетов до влиятельных депутатов городской думы. Вольными они назывались потому, что не получали зарплаты, а действовали исключительно из чувства долга и патриотизма.

Членство в обществе считалось престижным. Пожарные-добровольцы носили специальную форму и участвовали в многочисленных учениях, где отрабатывали навыки быстрого реагирования, подъема на каланчу, работы с пожарными рукавами и даже спасение людей из горящих зданий.

Пожарное депо на углу Бульварно-Кудрявской и Обсерваторной

На рубеже XIX и XX веков для пожарных построили специальное депо — на углу Бульварно-Кудрявской и Обсерваторной улиц (тогда последняя была переулком). Здесь разместили большую конюшню для лошадей, ведь пожарные машины еще не были распространены, а конная тяга оставалась основным транспортом.

Особой гордостью была деревянная каланча высотой 25 метров – своеобразная башня наблюдения, с которой добровольцы могли заметить дым издалека и быстро выехать на вызов. Каланча была не просто функциональной постройкой, но и архитектурной доминантой района.

Добровольцы, спасавшие город

Вольные пожарные часто прибывали на место возгорания раньше официальных служб. Их оперативность и отвага неоднократно спасали жизнь и имущество киевлян. Кстати, у общества была своя внутренняя иерархия, а самые активные члены получали награды и грамоты от городских властей. В то же время добровольцы испытывали значительные риски — пожары того времени часто приводили к травмам и даже гибели.

Перемены и упадок

До конца 1920-х годов депо на Бульварно-Кудрявской функционировало как центр добровольческой пожарной деятельности. Затем с развитием профессиональных пожарных частей и техническим прогрессом потребность в вольной дружине отпала. Каланчу разобрали, а здание переоборудовали: сначала оно стало гаражом, потом магазином мебели. В 1989 году остатки бывшего депо снесли, и на этом месте начали строительство корпуса больницы, которое, к сожалению, так и осталось незаконченным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появился речной вокзал в Киеве и что было на его месте раньше. Это не просто транспортный узел, а живой свидетель того, как река формировала историю и судьбу столицы Украины.