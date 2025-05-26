Первые в городе лифты и паровое отопление: где находится этот особняк в Киеве и что там сейчас (фото)

Это не только архитектурная жемчужина неоренессанса, но и свидетельство того, как большие семьи творили лицо современного Киева.

Недалеко от Красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко стоит удивительный особняк. Это бело-голубое здание с полукруглой ротондой, принадлежавшее когда-то Александру Терещенко.

Оно – не просто архитектурный памятник, а настоящий символ большой семьи, без которой современный Киев вряд ли был бы таким, каким мы его знаем сегодня, "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Семья Терещенко: кем они были

Александр Терещенко — представитель знаменитой династии сахарных магнатов, внесших весомый вклад в развитие украинской культуры и экономики. Его имение, построенное в конце XIX века, было украшено роскошной отделкой, современными в то время системами отопления, уникальными картинами и скульптурами, а также золотыми деталями интерьера. Терещенко не только жили в роскоши — они щедро поддерживали искусство и образование, считая это своим долгом перед обществом.

Архитектурная жемчужина с историей

Дом на Скоропадского, 7 выполнен в стиле неоренессанса с элементами необарокко. Характерны полуциркульные оконные проемы, рустовка фасадов, ордерная система. Пышный антаблемент с лепкой во фризе, люкарна на крыше и раскреповка карниза придают зданию изысканности. Асимметричная композиция акцентирует внимание на углах дома.

Парадный вход со стороны улицы Скоропадского украшен разорванным фронтоном над арочным порталом, фланкированным дорическими колоннами и пилястрами с композитными капителями. Восточный фасад подчеркнут ризалитом с балконом и входом.

В доме насчитывалось 33 комнаты, среди которых были и рабочие помещения, и жилые апартаменты. Особняк был одним из первых в Киеве, оборудованных электричеством и паровым отоплением. Уникальной инженерной особенностью стали два лифта, предназначенные для подъема продуктов из подвала на кухню – это был настоящий прорыв для конца XIX века.

Интерьеры того времени поражали богатством деталей: резные деревянные потолки, китайские вазы XVIII века, старинная мебель и сохранившиеся до наших дней уникальные декоративные элементы. Особо стоит отметить "золотой зал" с позолоченной лепниной и "зеленый зал", который, по предположениям, служил будуаром для жены Александра.

Испытание историей и сохранение наследия

Первая половина XX века стала настоящим вызовом для семьи Терещенко и их имения. Во время революционных событий в дом ворвались вооруженные люди, уничтожавшие ценности и произведения искусства, собранные семьей. Однако, несмотря на разрушение, большинство сокровищ удалось спасти и передать музеям Киева.

Впоследствии здание изменило свое предназначение: здесь размещались медицинские учреждения, а с 1969 года особняк стал Национальной медицинской библиотекой. Именно это позволило сохранить здание в отличном состоянии и сделать его доступным для посетителей. С советских времен холл особняка используется для проведения художественных выставок. Одной из первых была экспозиция произведений выдающегося украинского художника Ивана Марчука.

Зная, через какие испытания прошло имение Терещенко, каждый, кто проходит мимо этого здания, может почувствовать дух прошлого. А также понять, что это не просто архитектурный объект, а живая страница истории Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится "дом с башенками" и чем он особенный. Он является одним из самых выразительных примеров неоготического стиля в архитектуре Киева.