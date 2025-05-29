Тайный рай на Днестре. Где найти идеальный пляжный отдых в Украине

Также можно посетить Хотинскую крепость, расположенную неподалеку

Отдохнуть в Украине можно на живописных озерах с хрустальной водой и в горах. Пляжным отдыхом можно насладиться и на Днестре в Черновицкой области.

Теплая и спокойная вода и песчаные пляжи

Маленькое село Непоротово Сокирянского района Черновицкой области привлекает туристов спокойными теплыми водами. В среднем течении долина Днестра неширокая, извилистая, богата живописными видами с каменными скалами и поросшими лесами берегами.

Вход в воду пологий, течение умеренное, а сама вода прогревается уже в мае. Непоротово – прекрасное место для тех, кто любит купание, солнечные ванны и водные развлечения. В нем и окрестных селах расположены базы отдыха, гостиницы и кемпинги. Большинство из них имеют собственные песчаные пляжи с лежаками.

Рыбалка и водные развлечения

Отдыхающие могут разнообразить отпуск рыбалкой. Там водится лещ, карп, судак, жерех, сом. Есть возможность покататься на лодках и катамаранах, водных лыжах.

Что посмотреть

Недалеко от села в урочище Галица находится гигантская скала над Днестром, в ее выступлении сохранились остатки скального монастыря, основанного еще на рубеже XI-XII вв. В его пещерах нашли памятники каменного века. Свято-Николаевский пещерный мужской монастырь был восстановлен в 1999 году

Из Непоротова удобно отправиться на экскурсии в Хотинскую крепость — одно из семи чудес Украины. Она поражает своими размерами и недоступностью 45-метровых стен.

Также интересно посетить село Нагоряны, где можно увидеть настоящее природное чудо — "Шишковы холмы". Это скалистые конусообразные холмы, возвышающиеся на крутых и живописных берегах Днестра.

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