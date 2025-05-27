На фото с Мальдив не отличить: уникальное место в Украине, похожее на уголок рая (фото)

Украинские Мальдивы с бесплатным входом на пляж

Скоро придет лето, и украинцы уже ищут идеальные места для отдыха. К счастью, не обязательно уезжать далеко за границу, чтобы насладиться сказочными пейзажами.

Жителям Днепра особенно повезло — недалеко от города расположилась настоящая жемчужина природы. "Телеграф" расскажет об уникальном месте, которое местные называют "Днепровскими Мальдивами".

Что это за место

Вольногорский карьер – это комплекс искусственных озер, образовавшихся во время добычи титано-циркониевых песков. После завершения промышленных работ карьеры заполнила чистая подземная вода, создав невероятные водоемы с бирюзовым оттенком.

Особой красоты этому месту придают белоснежные песчаные дюны, окружающие озера. Вода имеет голубой цвет. Все из-за песка на дне, который приобрел такой оттенок после промышленной обработки. Главное преимущество – вода здесь никогда не цветет – это делает купание особенно приятным.

Преимущества отдыха и как добраться до места

Пляж на Вольногорском карьере полностью бесплатный. Сюда приезжают не только покупаться, но и провести фотосессии – контраст белого песка и бирюзовой воды подарит очень красивые фото.

Водоем расположен в 112 километрах от Днепра. до водоема 15 минут пешком.

Для ночевки советуют брать палатку или арендовать квартиру в Вольногорске. Продукты можно купить в местных магазинах в 15-20 минутах ходьбы от водоема. Единственный недостаток бесплатного пляжа – не все посетители убирают за собой мусор.

Ранее "Телеграф" писал , как сейчас выглядят Голубые озера вблизи фронта. Водоемы расположены в Лиманском районе близ реки Северский Донец и были популярным местом отдыха украинцев