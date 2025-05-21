Этот городок называют украинской Швейцарией. Спрятанный рай для туристов в Ровенской области (фото)

Не обязательно искать дорогую красоту за границей

Украина богата уникальными туристическими местами, которые не уступают зарубежным курортам, а порой даже превосходят их своей подлинностью и неприкосновенной природой. Для незабываемого отдыха не обязательно планировать дорогое путешествие за границу – настоящие чудеса ждут вас в разных уголках нашей страны.

Одним из таких увлекательных мест является Губков на Ровенщине, где обильные воды Случа прокладывают путь через острые скалистые пороги, минуя высокие зеленые холмы и густые леса Полесья. Эту живописную местность часто называют украинской Швейцарией благодаря уникальному рельефу и природным ландшафтам. Как туда добраться и где остановиться, рассказывает "Телеграф".

Что увидеть в Губкове?

Главным украшением Губкова является его неповторимая природа. Река Случь, живописные холмы и леса создают идеальные условия для активного отдыха и наслаждения пейзажами.

Внимание туристов заслуживают развалины старинного замка, возвышающиеся на 30-метровой горе над рекой. Остатки некогда могучей крепости, считавшейся одной из самых неприступных на Волыни, придают местности уникальный исторический шарм. Замковый комплекс в лучшие времена имел четыре башни с бойницами, ворота с подвесным мостом, хозяйственные помещения и глубокий колодец.

Также на территории села отстроена деревянная церковь Святой Параскевы, стоящая на месте старой, сожженной в 1943 году.

Как добраться?

Добраться до Губкова удобнее всего из Ровно. С автостанции "Чайка" регулярно отправляются автобусы по маршрутам "Ровно-Губков" и "Ровно-Сосновое".

В дороге придется провести примерно 1 час 45 минут. Стоимость проезда составляет около 50 грн. Автомобилем время в пути приблизительно такое же.

Как доехать из Ровно до Губкова

Из Киева время в пути займет более 4 часов

Где остановиться?

В Губкове и окрестностях есть несколько вариантов размещения для туристов:

База отдыха "Соколиные Горы" — комфортабельные условия проживания с прекрасными видами. Гостевой домик "Old Forest" в селе Маринин — идеальный вариант для тех, кто ищет уединение среди природы. Домик рассчитан на 2-8 человек. Палаточный городок – для любителей кемпинга и дикого отдыха есть много живописных мест, где можно расположиться.

Фото — Википедия

Как развлечься?

Губков предлагает различные варианты активного отдыха:

Сплавы по реке Случь — одно из самых популярных развлечений среди туристов. Бурные воды реки создают идеальные условия для рафтинга и каякинга.

— одно из самых популярных развлечений среди туристов. Бурные воды реки создают идеальные условия для рафтинга и каякинга. Велосипедные прогулки – разветвленная сеть троп позволяет насладиться видами на двух колесах.

– разветвленная сеть троп позволяет насладиться видами на двух колесах. Трекинг – пешие маршруты по холмам вдоль Случа открывают лучшие панорамные виды.

– пешие маршруты по холмам вдоль Случа открывают лучшие панорамные виды. Отдых с палатками – провести выходные на природе, ночуя под звездами, особенно популярно среди посетителей.

Историческая справка

Село Губков имеет давнюю историю, которая берет начало еще в XV веке. Впервые в документах поселения упоминается в 1504 году.

На той горе, где расположены руины замка, в 1974 году археологи обнаружили древнерусское городище XI-XIII веков.

Губковский замок долгое время принадлежал феодальному роду Семашко. Его несколько раз захватывали разные войска, но наибольшее разрушение он потерпел в 1704 году от войск Петра I, а окончательно был разрушен шведской армией в 1708 году.

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