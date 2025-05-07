Когда-то там был элитный курорт. Уникальный городок на Тернопольщине с "тропическим" климатом

Городок небольшой, но очень колоритный

Отдых в Украине летом может не только подарить незабываемые впечатления и восстановить силы, но и помочь лучше узнать родную страну. Например, знали ли вы, что в Украине есть город, аналоги которого существуют только в США и Франции?

Речь идет о городке Залещики на Тернопольщине, который является уникальным поселением-полуостровом. Он расположен в глубоком овраге Днестра и с трех сторон окружен рекой. "Телеграф" рассказывает, почему стоит посетить Залещики.

Залещики – одно из трех особых мест в мире

Противоположный буковинский берег Днестра, окружающий Залещики с трех сторон, в том числе с юга и востока, возвышается над рекой на 70-120 метров. Именно с этой стороны открывается невероятный вид на весь город и на Днестровский меандр (огромная подкововидная излучина реки). Лишь два места, кроме Залещиков, могут похвастаться таким ландшафтом – подкова Мраморного каньона в США и Мозель во Франции.

Из-за уникального климата в Залещиках был европейский курорт

Залещики отличаются очень мягким климатом, который называют "тропическим". Все созревает там на две недели раньше. В 30-е годы прошлого столетия городок был престижным и желанным курортом для тогдашней польской элиты. Залещики могли похвастаться шикарными виллами, громкими вечеринками и люксовыми пляжами. Однако курорт в 1961 году уничтожило наводнение. После этого его больше не восстанавливали.

Что посмотреть в Залещиках

Сама панорама на город уже является увлекательным видом. Днестровский каньон является одним из самых больших в Европе и признан национальным природным заповедником.

Еще одна "изюминка" Залещиков – урочище Красное. Оттуда можно любоваться невероятными панорамами на реку Днестр и город. Это уникальное геоморфологическое образование с природными комплексами, типичными для южной части Тернопольщины.

Также у Залещиков есть уютные парки. Не оставит равнодушными Центральный парк с несколькими водоемами и аллеями для прогулок.

Также стоит посетить Дендропарк, Старый парк и развалины Червоногородского замка. Центр Залещиков – живой музей архитектуры. Там расположен дом Потоцких, являющийся памятником архитектуры национального значения. Кроме того, в городе есть римско-католический костел Святого Станислава, построенный в стиле барокко.

Сколько стоит снять жилье в Залещиках

Двухместный номер в отеле почти в центре города стоит 1300 гривен в сутки. Аккуратная и уютная квартира стоит 1000 гривен в сутки. Но есть и совсем бюджетный вариант размещения – хостел. Цена за номер с двуспальной кроватью и санузлом — 200 гривен с человека в сутки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об "украинской Атлантиде" — Бакотском заливе на реке Днестр. Там можно насладиться невероятными видами и пляжами с песком и спокойной водой.