Жилье у моря по цене пачки сигарет предлагают в Одессе: какие там условия (фото)

До Золотого пляжа можно дойти пешком

В Одессе уже начался сезон сдачи комнат и домиков у моря. Среди них есть довольно доступные варианты, к примеру, жилье возле Золотого пляжа сдают по цене упаковки сигарет.

Об этом говорится в объявлении на портале по поиску жилья. Отмечается, что одни сутки аренды комнаты стоят 200 грн.

Комната сдается в доме, который расположен в 20 минутах от Золотого пляжа Одессы. Однако столь низкая цена обусловлена условиями. На фото видно, что в комнате есть две простенькие одноместные кровати, возле них стоит стол и шкаф. Однако стены зеленого цвета имеют немало пятен, которые сильно бросаются в глаза. Постельное белье, учитывая орнамент, уже старенькое, но постиранное.

Дом находится в небольшом дворике, обильно засаженном цветами. В объявлении указано, что есть холодильник, утюг и плита. Однако информации о расположении душа, туалета и кухни нет. Вероятнее всего, они общие для всех арендаторов.

Добавим, что 200 грн в сутки за одну комнату в Одессе — это самая низкая цена. К примеру, одна пачка сигарет стоит примерно также (на фото цена за блок – 10 шт).

Напомним, в Одесской области есть немало популярных курортов, однако некоторые из них приходят в упадок из-за войны с Россией. К примеру, в Грибовке пляж уже зарос травой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась цена аренды жилья в Киеве в 2025 году.