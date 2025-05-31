Сильные грозы в начале июня: когда и где в Украине ожидать пик (карта)

5 июня станет пиком грозовой активности

Начало июня (до 7 числа) в Украине обещает быть грозовым и погодная картина будет меняться каждый день. Грозовые фронты будут мигрировать с запада на восток, охватывая центр и север, а интенсивные грозы прогнозируются в Винницкой, Черкасской, Черниговской и западных областях.

"Телеграф" проанализировал данные с сайта Ventusky и составил подробный прогноз для Украины.

1 июня грозы охватят незначительную территорию — с юга страны, через центр и до северо-востока. Самые мощные очаги ожидаются в Черновицкой области, где уровень нестабильности в атмосфере составит 800 кг/Дж. На юге Луганщины этот показатель составит около 700 кг/дж.

Грозы 1 июня

2 июня ситуация изменится — грозы будут концентрироваться исключительно на западе Украины. Наибольшая грозовая активность ожидается во Львовской области (до 1000 кг/Дж), Тернопольской (800-900), а также частично на южной границе Закарпатской области (600-700).

Грозы 2 июня

3 июня грозовой фронт снова сместится — на этот раз с юго-запада через центр в северные регионы. Самые мощные грозы пройдут в Винницкой области (до 1700 кг/Дж) и в Черновицкой области (1500). Также в южной части Киевской области возможны значительные показатели — до 1100-1200 кг/Дж.

Грозы 3 июня

4 июня грозы снова накроют запад Украины. Черновицкая область получит самые высокие показатели (2400 кг/дж), также интенсивная активность будет во Львовской (2100), Тернопольской (1500) и Закарпатской (1800). Менее интенсивные грозы коснутся Ровенской (1100) и Волынской (1400) области.

Грозы 4 июня

5 июня станет пиком грозовой активности: мощный фронт пройдет с юго-востока в центр и дальше на север. Самые высокие показатели – до 2600 кг/Дж – прогнозируются на границе Винницкой и Одесской областей, а также в Черкасской. В Черниговской области ожидается 2400 кг/дж. Другие значения: Закарпатская область — 1800, Житомирская — 1600, Одесская — 1700, Кировоградская — 1200. В остальных регионах показатели будут умеренными — в пределах 800-900 кг/Дж.

Грозы 5 июня

6 июня ситуация немного успокоится. Грозы останутся только на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине (максимум до 1400 кг/Дж), а также частично охватят Винницкую, Черновицкую и Киевскую, где уровень будет составлять 700-900 кг/Дж.

Грозы 6 июня

7 июня грозы почти отступят. Небольшая активность сохранится только на Харьковщине (1000), Днепропетровской (900), севере Луганщины (1000) и юге Одесщины, где ожидается максимум 1100 кг/Дж.

Грозы 7 июня

Итак, начало июня в Украине обещает быть грозовым, с мощными вспышками 4-5 июня на западе и в центре Украины. Следует помнить, что атмосферные процессы динамичны, так что грозовая активность может отличаться от предыдущих прогнозов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве сильные суточные дожди вскоре отступят, хотя местами еще возможны кратковременные осадки. При этом в течение 31 мая-1 июня в городе будут господствовать прохладные ветры, однако дневная температура будет постепенно расти.