Сильна посуха і до +35°С. Які регіони першими накриє спека в червні

Аномальний травневий холод відступає

Травень цього року завершується помірно теплою погодою по всій Україні, попри те, що для більшості регіонів він був одним із найхолодніших за останні десятиліття. Крім того, у західних та північних областях й досі фіксуються аномально сильні дощі вже протягом багатьох днів. Внаслідок цього в деяких населених пунктах встановлено нові рекорди за кількістю опадів за цей період.

"Телеграф" розповість, яку погоду прогнозують синоптики на перший місяць літа і чи очікувати українцям сильної спеки. Червень в Україні почнеться з досить теплої погоди завдяки надходженню повітряних мас із центральної та південно-західної Європи.

У всіх областях температурний фон досягне літніх показників, а місцями виявиться на 2 – 5 °С вище за кліматичну норму. Відчутна зміна погоди відбудеться наприкінці першої декади місяця. Адже в цей час очікується поширення холоду з боку Скандинавського півострова. Внаслідок цього, у більшості регіонів України відбудеться зниження температури повітря в період з 7 по 10 червня на 5 – 7 °С.

Тепло на початку червня на тлі відносного підвищення атмосферного тиску відчуватиметься сильно, особливо враховуючи, несуттєві опади. Хоча місцями внаслідок гроз можуть спостерігатись короткочасні зливи, сумарно за першу декаду кількість опадів очікується менше за норму.

Температурний режим по регіонах нашої країни розподілиться найближчими днями наступним чином. Нічна температура протягом 1 – 5 червня коливатиметься в межах +11…+18 °С, на крайньому півдні місцями +19…+21 °С. Починаючи з 6 червня, вночі температура трохи підвищиться в середньому по країні до +13…+20 °С. Вдень стовпчики термометрів будуть в діапазоні +22…+28 °С на крайньому півдні та на Закарпатті, а після 5 червня також у центральних та східних регіонах відбудеться подальше підвищення до +29…+34 °С. Нижчі значення температури збережуться у Карпатському регіоні, вздовж узбереж морів, а також у північно-західних областях.

На карті для наочності представлено прогностичне поле аномалії температури повітря в Європі на період з 30 травня до 6 червня включно. Синім кольором представлені холодні регіони, а червоним – тепліші.

Атмосферні фронти та пов'язані з ними опади найчастіше зачіпатимуть західні, північні та центральні області України. Тут періодично можуть відзначатися локальні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Водночас на сході та півдні кількість дощів прогнозується істотно менше за норму і тільки до кінця першої декади ситуація з ними може покращитися.

До речі, на тлі відчутного зростання температури повітря та очікуваного дефіциту опадів стрімко почне розвиватися посуха в тих регіонах, де вже спостерігалася нестача дощів – насамперед південно-східні області країни та Крим. Крім того, суттєво зросте і рівень пожежної небезпеки у природних екосистемах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно вулиці Львова перетворилися на річки через рясний дощ.