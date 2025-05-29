Доставайте лодки и резиновые сапоги: улицы Львова превратились в реки из-за сильного дождя (фото, видео)

Последствия уже активно публикуют в сети

29 мая во Львове продолжается сильный ливень, который уже привел к локальному подтоплению улиц города. Больше страдают участки на перекрестке Стрыйской и Научной, а также улица Сахарова – по словам местных жителей, без резиновых сапог передвигаться там почти невозможно.

Как пишут местные Telegram-каналы, грозы, град и сильные дожди могут продолжаться до конца суток. Водоотвод во многих районах не справляется с погрузкой, а тротуары и остановки общественного транспорта кое-где покрыты водой.

Пользователи соцсетей уже иронизируют, что во Львове открылся новый сезон навигации: на улицах "плывут" автомобили, а прохожие "достают лодки". В городе фиксируют многочисленные пробки, особенно в районах, где вода стоит на проезжей части.

До конца суток такая погода может сохраниться на западе, севере и центре страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 29 мая, Киев и область накрыла сильная непогода. В регионе прошел обильный дождь, местами выпал град. Также из-за погодных условий кое-где исчез свет.