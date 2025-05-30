Пасть динозавра с целебной водой. В Украине есть село, где люди живут до 100 лет и не болеют (фото)

Это место окутано мистикой

Некоторые обычные, на первый взгляд, села Украины скрывают захватывающие тайны. Например, одна из них когда-то была столицей несуществующей ныне страны, а в другом люди живут до 100 лет, сохраняют ясный ум и крепкое здоровье.

Речь идет о селе Манява в Ивано-Франковской области. Как рассказывает "2+2", по мнению местных, главный секрет их долголетия скрыт в Манявском водопаде. Он не только является одним из самых живописных мест Карпат, но и обладает мистической силой.

"Это место мистическое, потому что эта вода омолаживает, если купаться в ней", — рассказала краевед Мария Баранюк.

Однако секрет Манявы не только в воде. Эта земля издавна считалась сакральной, там славяне приносили дары богу вечной молодости.

Манявский скит

Кроме того, в деревне стоит увидеть старинный Манявский скит XVII ст. По легенде, его основали монахи Киево-Печерской лавры, бежавшие от монгольского захвата Киева в 1240 г. По мнению историков, на территории скита похоронен и видный гетман Украины Иван Выговский.

Блаженный камень – пасть динозавра с целебной водой

На расстоянии около километра от скита есть известный Блаженный камень. По форме он напоминает пасть динозавра, из-под которой течет целебная вода. Издавна здесь ходят слухи, что умывание этой водой помогает улучшить зрение.

Манявский водопад

Однако самый известный объект этого места – Манявский водопад, который вы найдете в 5-6 км от скита. Это один из самых высоких водопадов Карпат, где вода падает с высоты 18 м. Считается, что погружение в его воды дарит молодость и крепкое здоровье.

Скит-Манявский заказник

Недалеко от Манявы расположен Скит-Манявский заказник с горными видами, озерами и скалами. Некоторым везет собственными глазами увидеть оленя европейского, косулю, кабана, лесную куницу и т.д.

Как добраться до Манявы

Автомобиль. Ивано-Франковск – с. Гвоздец – с. Марково и налево.

Ивано-Франковск – с. Гвоздец – с. Марково и налево. Железная дорога. Ивано-Франковск – станция Надворная – с. Манева.

Ивано-Франковск – станция Надворная – с. Манева. Рейсовый автобус. Из Ивано-Франковска (автостанция по улице И. Мазепы).

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом высоком горном селе Украины, расположенном на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Дземброня – идеальное место для тех, кто стремится к гармонии с природой, чистому горному воздуху и роскошным пейзажам.