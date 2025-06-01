Український Афон за кілька кілометрів від фронту: де на Донбасі легендарний храм відлюдників

Мовчазні свідки віри: історія ченців і чудес серед білої крейди

Білі крейдяні скелі, що раптово здіймаються посеред степу на Донеччині здавна притягували людей. Вони знаходяться біля села Білокузьминівка в Донецькій області, зараз — ледь не за 10 км від лінії фронту.

Ці скелі пам’ятають ще доісторичне море, адже нараховують 90 мільйонів років. Крейдяні брили постали з дна океану Тетіс ще до того, як вимерли динозаври. Їх утворили залишки морських істот. Цей білий моноліт — "Біла гора" — височіє посеред степу на 25 метрів — майже, як дев’ятиповерхівка.

Білий та всі відтінки сірого виділяються серед монотонності степу. На цій скелі майже немає рослин. Але вони стали особливим місцем. За часів палеоліту тут жили люди, козаки використовували скелю, як природну оглядову вежу.

Біла скеля височіє посеред степу

За радянських часів тут жили монахи та відлюдники. Відомо про двох чи трьох ймовірно ченців, які оселились в цих скелях. Найвідоміший — Стефан Босий. На межі 1910–1920-х років він поселився в скелі, вирізав собі ліжко, нішу під ікони і молився. Влітку і взимку ходив босоніж. Люди носили йому їжу, називали святим.

А потім — диво. Під час співу з його келії, за свідченнями очевидців, ікона Божої Матері ніби оживала. Люди приходили з усієї округи, несли хрести, ставили свічки просто у вапнякові тріщини. Ікона нібито виходила з ківоту (особливого місця для ікон) і підіймалась над горою.

Це сталося у роки радянського антирелігійного терору. Скелю пограбували. Ікони, золото, все винесли, а відлюдника побили. Звіт комісії 1922 року підтверджує: зі скель вилучили 86 фунтів золота (понад 39 кг).

Стефан Босий покинув скелю, мандрував селами. Востаннє його бачили, коли він взяв їжу в одного з місцевих. Чи був він останнім? Ні. З 1930-х тут жив ще один відлюдник. Подейкували, що у 1942 його вбили німці — підозрювали у зв’язках з партизанами.

Печера, де жив Стефан, існувала до 2011 року — доки не обвались. Поруч була інша, карстова — її завалило ще в ніч з 11 на 12 вересня 1927 року. Саме тоді, в Криму, стався землетрус у 9 балів. Розповідали історії, що в ній теж в цей час жив самотній відлюдник.

Білі скелі вражають своєю красою

Одна з скель називається Меч, через характерну форму. Раніше сюди часто приїжджали, щоб побути сам на сам з природою та покупатися в місцевому чистому озері.

Біла гора за 12 км від лінії фронту

Раніше "Телеграф" розповідав про місце в Запорізькій області, яке було святилищем первісних людей та важливою пам'яткою. Після окупації росіяни вивезли з Кам'яної могили артефакти та перетворили на полігон, а згодом взагалі замінували.