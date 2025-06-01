Может наступить хаос: в Польше выбирают президента, у кого какие шансы и чего ждать Украине

Польша рискует погрузится в хаос

Второй тур президентских выборов в Польше стартовал 1 июня. Их результаты могут существенно повлиять на будущий курс страны и поддержку Украины ведь кандидаты на пост главы государства – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – имеют кардинально разные взгляды.

"Телеграф" рассказывает все о, вероятно, одних из самых сложных выборов Европы за последние годы.

Кандидаты

Во второй тур президентских выборов вышли Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Победу в первом туре одержал Тшасковский 31,2%. Его конкурент получил 29,7% голосов.

Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский

53-летний польский политик, доктор гуманитарных наук и специалист по европейским делам. С 2018 года занимает пост президента (мэра) Варшавы. В 2020 году Тшасковский уже баллотировался на пост президента Польши, уступив во втором туре действующему тогда президенту Анджею Дуде с разницей менее 2% голосов. Сейчас он вторично претендует на президентское кресло как представитель проевропейской "Гражданской коалиции".

Что касается Украины, то Тшасковский демонстрирует поддержку европейского курса нашего государства. Во время предвыборной кампании он отмечал, что вступление Украины в Европейский Союз является вопросом безопасности Польши.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Выдвиженец самой большой оппозиционной силы "Право и справедливость". Историк по специальности, он с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти Польши. Ранее работал директором Музея Второй мировой войны в Гданьске (2017-2021).

У Навроцкого достаточно жесткая позиция по украинско-польским историческим вопросам. Он неоднократно делал острые заявления относительно Волынской трагедии, настаивая на признании Украиной ответственности за эти события. В январе 2025 года в эфире Polsat News Навроцкий заявил: "Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском Союзе, ни в НАТО — пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Недавно кандидат также подчеркнул, что не видит Украину в ЕС, пока страна не согласится на начало эксгумаций на украинской земле.

Накануне выборов вокруг Навроцкого развернулись сразу несколько скандалов:

Как пишет "24 Канал", появилась информация, что он участвовал в столкновениях футбольных фанатов и часто в жестоких драках.

Также Навроцкого обвиняют в мошенничестве с жильем. Дескать, кандидат в президенты Польши якобы обещал ухаживать за пожилым соседом, а взамен – завладел его квартирой, выселив мужчину в дом престарелых.

Более того, недавно СМИ обнародовали информацию, что Навроцкий во время работы в отеле якобы вызывал проституток для гостей.

Более подробно о кандидатах в президента Польши можно прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Выборы

Второй тур президентских выборов проходит 1 июня. Избирательные участки начнут свою работу в 07:00 по местному времени. Голосование продлится до 21:00.

Ранее председатель Национальной избирательной комиссии Польши Сильвестер Марциняк выразил надежду, что результаты второго тура президентских выборов будут объявлены "так же быстро, как и после первого тура".

Таким образом, возможно уже в понедельник 2 июня уже объявят результаты.

Чего ждать от выборов

Варшава является одним из важнейших партнеров Киева — как в военное время, так и вообще. Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова в своем материале приводила позицию одного из высокопоставленных собеседников в Варшаве:

"Польша — перед важным выбором: либо мы придерживаемся устойчивого проевропейского демократического курса, либо погружаемся в хаос как в США".

Следует понимать, что в Польше много лет идет острая политическая борьба между двумя главными лагерями — консервативной партией "Право и справедливость" (PiS), выходцем которой является нынешний президент Анджей Дуда, и проевропейской "Гражданской коалицией" (KO), возглавляемой Дональдом Туском.

PiS, находясь у власти с 2015 по 2023 год, сосредотачивала политику на национальных интересах и консервативных ценностях. Проводила судебную реформу, которая по оценкам Брюсселя, подорвала независимость судебной системы. Как следствие, ЕС заморозил миллиарды евро из Фонда реконструкции для Польши, требуя возвращения к демократическим нормам в сфере правосудия. Партия усиливала контроль над государственными СМИ и ограничила права женщин, фактически запретив аборты в стране.

С другой стороны, PiS известна щедрыми социальными программами, например, введением "тринадцатой" и "четырнадцатой" пенсий для пенсионеров.

"Гражданская коалиция" выступает за возвращение Польши в центр Европейского Союза, восстановление демократических институтов, независимость судов и свободы СМИ. После победы на парламентских выборах 2023 года правительство Туска начало активное возобновление отношений с Брюсселем, стремясь разблокировать миллиарды евро из фондов ЕС, замороженных из-за противоречий с PiS.

Сложилась ситуация двоевластия, при которой президент может блокировать законодательные инициативы правительства, накладывая вето, что уже происходило в чувствительных для PiS вопросах.

Сегодня эта борьба продолжается на новом этапе – в рамках президентских выборов, которые могут окончательно изменить политическую конфигурацию страны.

Подробно о ситуации в Польше читайте в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

У кого какие шансы

Как пишут местные СМИ, последние опросы показывают минимальную разницу между кандидатами во втором туре. Согласно опросу Opinia24 для "Fakty" TVN и TVN24, опубликованному в четверг днем, 47,4 процента респондентов заявили, что проголосуют за кандидата Рафала Тшасковского. Кандидат Кароль Навроцкий может рассчитывать на 46,3 процента голосов.

Напомним, ранее мы писали о том, что румынский любитель Путина Келин Джорджеску заявил, что идет из политики после проигранных выборов.