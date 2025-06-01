Генерал Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні. Його просять залишитись

Генерал взяв на себе провину за трагедію і залишає військову посаду

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Він взяв на себе відповідальність за трагедію на 239-му полігоні, де загинули 12 українських воїнів.

Це усвідомлене рішення, яке генерал пояснює власним відчуттям відповідальності за життя військових, які постраждали під час ворожого удару по полігону. У своїй заяві Драпатий наголосив, що головна відповідальність завжди лежить на командуванні.

"Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю", — зазначив генерал-майор. Він підкреслив, що поведінка бійців має значення, але рішення і відповідальність за них несуть саме командири.

Драпатий зауважив, що кругова порука та безкарність руйнують армію зсередини.

"Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки — ми приречені. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги", — йдеться у повідомленні.

12 військових загинули під час трагічної події на полігоні. Більшість із них були молодими бійцями з навчального батальйону. За словами Драпатого, вони перебували в укриттях і мали навчатися та жити.

Командувач ініціював перевірку всіх обставин трагедії. Експерти з'ясовують дії командирів, стан укриттів та ефективність систем оповіщення. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Рішення Драпатого викликало повагу в українців. "Так. Виглядає. Честь. Вважаю, що це відповідальний крок, але на жаль не стане прикладом нікому. Хто давно мав зробити те саме не один раз. Герой Маріуполя. Літаючий БМП. Жива історія. Сподіваюсь, відставку не приймуть…", — написав керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Я сподіваюся, вище командування не погодить відставку Драпатого. Це було б помилкою", — написав активіст Сергій Стерненко.

Журналіст Андрій Цаплієнко також вважає так: "Враховуючи рівень освіти і потенціал Драпатого, хотілося б, щоб відставку не підписали".

"Правильні та сильні слова, командувач справді повинен і має повне право брати на себе весь тягар відповідальності — але я дуже сподіваюся, що вище керівництво не задовольнить його запит і залишить на посаді. Не час передавати штурвал, навіть як би важко не було і хоч би яким вантажем висіла відповідальність за втрату частини екіпажу корабля", — пише Ігаль Левін.

Раніше "Телеграф" також писав, що генерал Драпатий підтвердив удар по військовому полігону на Дніпропетровщині.