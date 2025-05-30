Россияне накинулись на "обманки". Новые подробности удара дронов ВСУ под Москвой

Сотня дронов пошла по одному маршруту через Брянскую область

В ночь на 28 мая украинские дроны в Подмосковье атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде и завод "Радуга" им. Березняка" в Дубне. Именно там расположено предприятия по производству крылатых ракет и ударных российских дронов.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он рассказал новые подробности удара украинских Сил обороны.

По его словам, в Дубне находится Объединенный институт ядерных исследований, и под "крышей" этого центра россияне думали, что туда ничего не полетит.

— Именно туда пошли наши дроны. Основной удар был именно под этим центром — там предприятие по крупноузловой сборке тяжелых ударных российских дронов "Орион" и запускаемых с них новых ракет-дронов S8000 "Бандероль", — говорит военный эксперт.

По его мнению, атака была выполнена очень грамотно: не "веерно", как раньше, а конкретно — больше сотни дронов по одному маршруту через Брянскую область обошли Москву с запада.

От Украины до Дубны - почти 600 километров по прямой

— Несколько десятков основных ударных дронов были прикрыты сотней дронов-обманок, по которым россияне отработали. Накинулись на "обманки" в Брянской области, а наши ударные дроны проскользнули и ударили и по Зеленограду. Это [российская] "Силиконовая долина", там производят в основном микроэлектронику — узлы, агрегаты, — но основная сборка идёт как раз в Дубне. Поэтому ударили и туда, и туда, — объяснил военный пилот.

То есть, очень грамотно поставленные задачи выполнены нашими Силами беспилотных систем (или теми силами, которые занимались) Сил обороны Украины, — подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", где нужно начинать освобождение Украины.