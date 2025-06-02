Еврейские кладбища в Киеве закрывали и разрушали: где иудеи находили свое последнее пристанище

Еврейские захоронения в Киеве не всегда были в безопасности

В XIX веке киевских евреев хоронили на Зверинецком кладбище, которое советская власть превратила в Ботсад. Через сто лет иудеев стали погребать на Лукьяновке – на месте этих могил теперь стоит небоскреб.

"Телеграф" рассказывает о еврейских некрополях в Киеве, которые часто стирали с лица земли.

Зверинецкое еврейское кладбище

Зверинецкое еврейское кладбище было основано в 1798 году и спустя сто лет закрыто из-за переполнения. В 1930-х годах на его месте советские власти разбили ботанический сад, при этом перезахоронением не занимались — надгробия были разрушены, территорию засыпали землей и засадили деревьями. В результате было уничтожено свыше 20 000 захоронений.

Большинство надгробий были раздроблены до состояния щебня и использовались при строительстве ботанического сада, создания террас и дорожек. Исследователь Борис Виккерс писал: "Из памятников и надгробных плит еврейского кладбища сделаны скалы "мексиканской пустыни", кое-где золоченые надписи сохранились, хотя памятники повернуты лицевой стороной к земле".

Немало знаменитых евреев столицы и Киевской губернии были захоронены на этом погосте, в том числе представителей религиозной элиты, купечества и крупных промышленников. Прах некоторых из них был перенесен на Лукьяновское еврейское кладбище.

Лукьяновское еврейское кладбище

В 1894 году взамен Зверинецкого открылось еврейское кладбище на тогдашней окраине Киева Лукьяновке между современной улицей Юрия Ильенко и урочищем Репьяхов яр. Этот обширный некрополь занимал площадь свыше 25 га. Его окружала капитальная стена с арочными воротами. Здесь были похоронены десятки тысяч евреев. К еврейскому кладбищу с запада прилегал небольшой некрополь караимов.

В 1937 году кладбище было закрыто для захоронений. Во время нацистской оккупации многие могилы были разрушены и осквернены. В августе-сентябре 1943 года сотни каменных надгробий использовали для сооружения костров, на которых сжигались тела убитых в Бабьем Яру.

Ещё более варварскому разрушению кладбище подверглось в конце 1950-х годов. С 1958 года ряд захоронений с разоренного Лукьяновского еврейского кладбища был перенесен на северо-западную окраину города — Берковецкое городское кладбище. В 1962 году горисполком официально постановил уничтожить крупнейший еврейский некрополь. Стену окончательно разобрали, ритуальные помещения были снесены, большая часть захоронений погибла, а надгробия уничтожены или разграблены.

Сегодня на территории Лукьяновского еврейского кладбища построен небоскреб нового телевизионного аппаратно-студийного комплекса. На месте караимского кладбища действует спортивный комплекс. От огромного количества захоронений осталось несколько поврежденных надгробий недалеко от памятника "Менора".

Еврейское Берковецкое кладбище

Название Берковецкое кладбище получило от хутора Берковец, который в 1920-х стал частью Киева. Кладбище было создано в 1957 году и работало до 1986 года. Главный вход располагается на улице Стеценко.

После официального закрытия разрешены родственные подзахоронения. Берковецкое кладбище расположено на площади более 15 га и является одним из крупнейших некрополей на территории Украины.

Еврейский сектор на Берковецком кладбище появился в 1960-х годах. После закрытия еврейского Лукьяновского кладбища на Берковецкое были перенесены ряд захоронений. Поэтому в еврейском секторе Берковецкого кладбища расположены мацевы с надписями на идиш и дореформенном русском языке.

Справка: Мацева — это надгробие над еврейским захоронением в виде вертикальной стелы, на которой нанесена эпитафия, рельефное изображение.

С Лукьяновского на Берковецкое были перенесены могилы цадиков из династии Тверских, а также могила доктора Макса Мандельштама. Наиболее поздние захоронения датированы 2015 годом.

Помимо традиционных могильных плит, характерных для советского периода, на погосте есть захоронения, на которых надгробия сделаны в виде обрубленного ствола дерева. Например, могила Шнейдера Моисея Иегудовича (умер в 1989 году). Также имеются могильные плиты с надписями на иврите, но это все-таки скорее исключение, чем правило.

История еврейских кладбищ, которые уничтожались как нацистами, так и советской властью, рассказывает о том, как пытались уничтожить даже саму память об этом народе. Евреи, преследуемые во время жизни, также не могли обрести покой и после смерти, и лишь в последние годы их некрополь остался нетронутым.

Ранее мы показали, как выглядит одно из самых больших еврейских кладбищ в Украине, где похоронены 20 тысяч человек. Оно находится в городе Броды Львовской области.