Надгробья раздробили в щебень: что произошло со Зверинецким еврейским кладбищем (карта и фото)

Здесь были захоронены немало известных столичных иудеев

Территория Ботанического сада им. Гришко — это место с глубокой историей. В прошлом здесь располагалась княжеская резиденция Всеволода, известная как Красный двор. А еще на этом месте было старое еврейское кладбище, которое разрушила советская власть. Страшно представить, но сегодня обломки надгробий используют в ботсаду в виде декора.

О находках костей на его территории рассказывали заместитель директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко Николай Шумик и историк, этнограф и экскурсовод Павел Зельдич.

Что произошло со Зверинецким еврейским кладбищем

Зверинецкое еврейское кладбище было основано в 1798 году и спустя сто лет закрыто из-за переполнения. В 1930-х годах на его месте советские власти разбили ботанический сад, при этом перезахоронением не занимались — надгробия были разрушены, территорию засыпали землей и засадили деревьями. В результате было уничтожено свыше 20 000 захоронений.

"Несколько десятков уникальных мацев, имевшие особую ценность были перенесены в Музей истории религии и атеизма, расположенный в 1930-е годы в Киево-Печерской Лавре. Остальные надгробия были раздроблены до состояния щебня и использовались при строительстве ботанического сада, создания террас и дорожек", – рассказал в своей статье Павел Зельдич.

Справка: Мацева — это надгробие над еврейским захоронением в виде вертикальной стелы, на которой нанесена эпитафия, рельефное изображение

Также историк процитировал записки старого киевлянина, исследователя истории городских местностей Бориса Виккерса, который писал: "Из памятников и надгробных плит еврейского кладбища сделаны скалы "мексиканской пустыни", кое-где золоченые надписи сохранились, хотя памятники повернуты лицевой стороной к земле".

"На сегодняшний момент на территории бывшего кладбища расположены следующие зоны Ботанического сада – "Вьющиеся растения"", Редкие и исчезающие растения" и "Средняя Азия", здания Хевра Кадиша ориентировочно были расположены в районе нынешнего "Корейского сада", – говорится в публикации.

Зельдич отметил, что среди зарослей до сих пор попадаются осколки мацев различных стилей: как в форме дерева, так и классические подольские надгробия в форме сапога. На одном из могильных камней обнаружена запись о захоронении Меера Якова, рожденного в 1860-м году.

В 2019 году в ботсаду обнаружили кости

"Когда строили индонезийский сад, то обнаружили останки. Тогда было несколько жалоб от еврейских громад. Однако проверив эту территорию, уже больше ничего там не нашли", – сказал Николай Шумик в интервью РБК-Украина.

Зельдич, в свою очередь, рассказывает, что этот случай произошел в 2019 году он сам выезжал на место, где видел кости. По его, словам, тогда он вызвал полицию, и написал объяснительную, а правоохранители сделали фото. Однако на следующий день, он позвонил в Печерское РОВД и с удивлением узнал, что наряд его якобы не нашел и никаких объяснительных не брал.

Известные иудеи, которые были захоронены на Зверинце

Немало знаменитых евреев столицы и Киевской губернии были захоронены на этом погосте, в том числе представителей религиозной элиты, купечества и крупных промышленников.

Там нашел свой последний приют богатейший российский капиталист-сахарозаводчик, меценат и филантроп Израиль Бродский, который умер в 1888 году. Он построил на Лукьяновке Еврейскую больницу на 100 мест, а также ремесленное училище для детей из бедных семей.

"Так же, на Зверинецком кладбище, в 1879 году был похоронен знаменитый раввин Мейер-Лейбиш Малбим, известный современникам, как Магид из Кемпене. Многие его почитатели, называли его Гаоном, за его произведения, а именно комментарии на "Шульхан Арух" и к Торе", – пишет Зельдич.

Кроме того, на этом погосте был захоронен в 1888 году и раввин Рафаэль-Натан Рабинович из Мюнхена, известный талмудист второй половины 19 столетия. Он создал колоссальный труд – 16 томов Вавилонского Талмуда, а так же ряд других библиографических работ по историческому периоду XV-XVIII столетий.

"Из известных караимов, здесь в 1900 был упокоен Соломон Аронович Коген, табачный фабрикант и глава киевской караимской общины в 1880-е, именно благодаря его материальной поддержке в 200 000 рублей была построенная караимская синагога на Ярославом Валу", – говорится в публикации.

Справка: Совместные кладбища караимов и иудеев не были редкостью в Российской империи, поскольку это не противоречит Торе. Зверинецкий погост был одним из таких кладбищ.

Скандал с застройкой ботсада

Стало известно, что Национальный ботанический сад им. Гришка (структура НАН Украины) подписал соглашение с частной компанией о предоставлении участка площадью около 4 гектаров. Договор предусматривал так называемую "рекреационную застройку", однако детали проекта засекречены, что вызвало резкую реакцию общественности.

Известно, что к проекту причастна девелоперская компания KSM Group, ранее фигурировавшая в земельных скандалах. Активисты и градозащитники подозревали, что на охранной территории ботсада планируется строительство жилого комплекса и коммерческой недвижимости под видом "рекреации".

В феврале текущего года руководство ботсада ответило журналистам "Телеграф", что "договор не состоялся", однако при этом отказалось обнародовать договор.

Напомним, основанный на исторических землях Зверинца Национальный ботанический сад им. Гришка пережил войны, катастрофы и возрождение, чтобы стать одним из крупнейших ботанических садов Европы и любимым местом отдыха киевлян. В этом году сад отмечает более 90 лет с момента своего основания, а 29 мая 2024 праздновал 60-летие официального открытия для публики.