Вжарит до +35. В начале июня Украину накроет "адская" жара

Даже дожди не улучшат ситуацию

С началом лета в Украину пришло значительное тепло, однако в ближайшие дни украинцев ожидает жара. Воздух днем прогреется до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что в субботу, 7 июня, в большинстве регионов столбик термометра пересечет отметку в +30 градусов. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Когда в Украине будет жара

В субботу, 7 июня, днем на западе и юге столбик термометра покажет до +28 градусов, на востоке и в центральных областях — до +32 градусов. Самую жаркую погоду прогнозируют на юге Украины, где после обеда воздух прогреется до +35 градусов.

Погода в Украине 7 июня

На севере, западе и частично востоке страны прогнозируется небольшой дождь с грозой, однако он спасет от сильной жары не все регионы. Вечером столбик термометра покажет от +20 до +27 градусов, теплее всего будет на юге страны.

Погода в Украине 7 июня

О жаре на 7 июня также предупреждает и Укргидрометцентр, правда, его данные немного другие. Так, в западных и северных областях днем температура достигнет отметки до +30 градусов, а на востоке, юге и в центре до +33 градусов. Осадки ожидаются во всех регионах, кроме востока и юга Украины.

Погода в Украине 7 июня

Напомним, что синоптики уже рассказали, какой погоды ждать украинцам в первой декаде июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в июне закончится жара и долго ли будет держаться умеренная температура.