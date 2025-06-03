Ради Зеленского Трамп нагло игнорирует важные рекомендации по кибербезопасности: СМИ выяснили детали

Менять свои привычки Трамп не собирается

Президент США Дональд Трамп продолжает активно пользоваться личным Iphone в течение своего второго президентского срока, несмотря на предупреждение разведки и новые угрозы Китаю. Эта привычка имеет глубокие корни и заключается в недоверии к сотрудникам Белого дома, а также страху перед "deepstate" – теорией заговора, по которому в стране якобы существует теневая структура из чиновников, силовиков или бюрократов, реально управляющих государством независимо от политического руководства.

Об этом сообщили журналисты The Atlantic. Они напомнили, что именно из-за частного телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, проведенного вне публичного контроля, в 2019 году был инициирован его импичмент. Стенограмма этого звонка, переданная обеспокоенным аналитиком разведки, стала свидетельством злоупотребления полномочиями.

Как рассказали изданию приближенные к Трампу советники, он годами игнорирует рекомендации по кибербезопасности и считает, что его iPhone является "лучшим для рынка". Несмотря на то, что китайские хакеры якобы получили доступ к базовым телекоммуникациям США, позволяющим им прослушивать разговоры, Трамп продолжает принимать звонки от неизвестных номеров и отвечать словами: "Who’s calling?" – "Кто звонит?".

По информации из материала, именно личный телефон президента является главным каналом связи с бизнесменами, конгрессменами, журналистами и мировыми лидерами – он регулярно принимает звонки без участия советников или службы безопасности. В Белом доме ситуацию официально не комментируют, зато спикер заявил, что это "доказательство открытости и доступности президента".

Впрочем, эксперты предупреждают: такая практика прямой угрозой. В частности, бывший советник по нацбезопасности Барака Обамы Бен Родс назвал это "массивным риском", а бывший руководитель контрразведки Джоэл Беннер предупреждает об опасности замены собеседников, несогласованных заявлений и неконтролируемых договоренностей с иностранными лидерами.

В заключение в издании подчеркивают: даже если Трамп понимает риски, он не собирается менять свои привычки. Как сказал один из его советников: "Он просто хочет быть на связи. И ему все равно, кто звонит по телефону – это всегда шанс быть в центре внимания".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп будет получать разведданные в видеоформате. Руководитель Национальной разведки Тульси Габбард инициировала изменение формата ежедневных брифингов, чтобы лучше адаптировать подачу информации к особенностям восприятия главы государства.