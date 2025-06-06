Будет почти +40. Названо три самых жарких дня в июне

Даже дожди не исправят ситуацию

Украину продолжает накрывать жара, которая уже в ближайшие дни будет постепенно спадать. Однако на выходных отметка термометра достигнет отметки почти в +40 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 7-9 июня в большинстве регионов столбик термометра пересечет отметку в +35 градусов. Однако заметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 7 июня

В субботу, 7 июня, украинцев ожидает довольно жаркая погода, которая будет держаться до позднего вечера. Так, на западе и севере Украины столбик термометра покажет до +32 градусов, даже прогнозируемый дождь не облегчит ситуацию. На востоке и в центральных областях днем будет до +34 градусов. А вот на севере днем столбик термометра покажет до +36 градусов.

Погода в Украине 7 июня

По прогнозу Укргидрометцентра, Украину также ожидает значительная жара в субботу, однако средняя температура днем составит до +33 градусов. Небольшой дождь возможен на западе и севере страны.

Погода в Украине 7 июня

Погода в Украине 8 июня

В воскресенье, 8 июня, ожидается один из самых жарких дней месяца. На западе и севере Украины синоптики прогнозируют до +32 градусов, а на востоке и в центральных регионах – до +35 градусов. Наибольшее значение термометры покажут на юге, где будет до +38 градусов.

Погода в Украине 8 июня

Осадки в этот день Укргидрометцентр обещает только на западе страны, поэтому значительного облегчения и прохлады можно не ожидать.

Погода в Украине 8 июня

Погода в Украине 9 июня

В понедельник, 9 июня, некоторые регионы Украины ожидает прохладная погода. Так, на западе и севере столбик термометра днем ​​достигнет отметки в +20 градусов. Однако в других областях жара продолжит держаться и будет месяцами достигать до +38 градусов. Однако, по данным Укргидрометцентра, почти всю территорию страны будет периодически накрывать дождь.

Погода в Украине 9 июня

Погода в Украине 9 июня

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется непогода с дождями и грозами.