Київ атакували вдруге за ніч: балістична ракета зруйнувала заклад освіти, є постраждалі

У Солом'янському районі зруйновано освітній заклад, в Голосіївському районі впали уламки

Київ вночі 6 червня було вже вдруге атаковано: на цей раз до ударних безпілотників окупанти додали балістичні ракети. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля освітнього закладу, є постраждалі.

Про атаку окупантів повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними моніторингових каналів, окупанти запустили три ракети з району Воронєжа та Брянська.

"Попередньо, ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі. Такий в них стиль. Житлові будинки, соціальна інфраструктура" – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що виявлено наслідки знищення ракети у Голосіївському районі. Там впали уламки збитої балістичної ракети.

"Падіння уламків у Голосіївському районі. Рятувальники і медики прямують на місце… Медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 02:55 Ткаченко повідомив про кілька нових локацій виявлення уламків збитих ракет та БПЛА. Також зросла кількість постраждалих.

"У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Також фіксуємо повідомлення про уламки збитих ворожих цілей в Деснянському та Дарницькому районі. На жаль, маємо попередньо двох потерпілих внаслідок російської атаки. Уточнюємо", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Україну в ніч на 5 червня. Найбільше постраждала Чернігівщина і Харків. Загалом вибухи через російські атаки лунали у 6 областях. Також окупанти вчинили черговий воєнний злочин, завдавши удару по Сумах близько 9:20 у вівторок, 3 червня. По місту було п'ять влучань, за попередніми даними — з засобів ураження РСЗВ дальньої дії. Кількість загиблих зросла до трьох людей, серед постраждалих діти.