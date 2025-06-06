Массированная ракетная атака на Украину: есть угроза пусков ракет с Ту-95, Ту-160 и с моря (обновляется)

Российские оккупанты снова попытались атаковать Украину ракетами

Россияне запустили по Украине ракеты и ударные дроны после угроз ответа на удар по аэродромам. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС с других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России — суммарный возможный пуск до 30 единиц.

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01:10 "Калибры" по последним данным изменили вектор движения в сторону Житомирской области. Тем временем Киев начали атаковать ударные беспилотники – очередное российское нападение происходит по традиционному сценарию.

01:05 Мониторинговые каналы пишут о взлете дополнительных Ту-95МС с других авиабаз. В воздухе 6 Ту-95МС и 2 Ту-160 – похоже, что это все, что способна поднять в небо Россия после атаки СБУ на аэродромы.

01:00 Сообщается о сильных взрывах в Киеве: противовоздушная оборона уничтожает вражеские цели.

00:55 По меньшей мере три крылатых ракеты "Калибр" (или "Искандер-К") курсом на Киевскую область.

00:45 В Одесской области ликвидирована ракета Х-31П. Подтвержден взлет с авиабазы "Белая" двух Ту-160.

00:40 Зафиксированы крылатые ракеты "Калибр" или "Искандер-К" со стороны временно оккупированных районов Херсонской области.

00:30 В российском Брянске предварительно уничтожена готовая к пуску пусковая установка "Искандер-М". Это уже вторая уничтоженная оперативно-тактическая ракетная установка за сутки.

Ранее "Телеграф" вспомнил о случаях обстрелов после того, как посольство США ранее предупреждало о ракетных ударах. Также напомним, что российские кафиры в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.