Харьков, Прилуки и не только. Россияне "кошмарили" Украину всю ночь: что известно об атаке (фото, видео)

Россияне атаковали 6 регионов

Россияне обстреляли Украину в ночь на 5 июня. Больше всего пострадала Черниговщина и Харьков.

"Телеграф" расскажет, какова ситуация по состоянию на утро. Взрывы раздавались в 6 областях.

Взрывы в Харькове

В Харькове несколько прилетов в Слободском районе. Россияне били по жилым домам. Известно о 18 пострадавших, среди которых есть дети и беременная женщина. Повреждено немало гражданской инфраструктуры.

Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков оказался под атакой "шахедов".

"От обстрела "шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Полностью сгорели 4 автомобиля во дворах", – сообщил Терехов.

Он также писал, что в одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" очутилась прямо в коридоре.

Городской голова отметил, что россияне совершают целенаправленный террор по жилым районам Харькова.

Атака в Харькове Фото — Игорь Терехов

Взрывы в Черниговской области

На Черниговщине погибли по меньшей мере пять человек. В их числе – годовалый мальчик. Ребёнка нашли вместе с матерью под завалами дома в одном из жилых районов города Прилуки. Детали атаки — читайте в материале "Телеграф" по ссылке.

Взрывы в Херсоне

По Херсону на рассвете несколько раз ударили КАБами. Впоследствии появилась информация, что враг дополнительно атакует пострадавшие районы с помощью FVP-дронов. Над городом поднялся столб дыма.

Херсонская городская военная администрация сообщает, что россияне ударили из авиации по центру Херсона. Сейчас известно об одном пострадавшем. 74-летний мужчина в больнице. Предварительно у него минно-взрывная травма.

Также в городском совете сообщили, что в результате российского авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Выбиты 8 окон в рабочих кабинетах.

Взрывы в Одессе и области

В Одессе и области ночью тоже было громко. Ударные беспилотники массово атаковали ночью южные районы региона, последствия уточняются.

Также под утро Одессу начали "кошмарить" разведдронами, жителей просят быть максимально внимательными к дальнейшим тревогам.

Взрывы в Николаеве и области

За последние сутки российские оккупанты трижды атаковали населенные пункты Николаевской области дронами типа FPV. Об этом сообщил Виталий Ким.

4 июня противник дважды нанес удары по акватории Очаковской общины и береговой зоне Очакова. Также в 17:30 оккупанты атаковали Галицыновскую общину. В этих случаях пострадавших не было.

Самый серьезный инцидент произошел утром 5 июня в 06:20, когда вражеский FPV-дрон попал в гражданский микроавтобус в селе Яселка Куцурубской общины. В результате атаки ранен 70-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу.

Состояние пострадавшего тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрывы в Сумах

Также взрывы раздавались в Сумах и в отдельных населенных пунктах области. О последствиях атаки пока информации нет, ждем отчёта от ОВА.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне атаковали Сумы запрещенными снарядами.