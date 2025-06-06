Если не сделать этого, вся клубника сгниет. Как защитить кусты и урожай

Серая гниль может уничтожить большую часть ягод

Выращивание клубники требует правильного полива, однако в этом году актуально другое. Из-за дождливой погоды и невысоких температур в мае, кусты клубники поражает серая гниль.

О том, как предотвратить ее появление и бороться с ней, рассказал Telegram-канал "Наша дача". Действенный агроприем борьбы с серой гнилью на клубнике – застилание грядки соломой.

Что такое серая гниль

Это грибковое заболевание, которое может уничтожить большую часть урожая клубники. Чаще оно поражает кустики во время цветения и созревания плодов. Развитию болезни способствуют повышенная влажность и низкие температуры.

Как проявляется:

Сначала на ягодах появляются бурые пятна, которые быстро разрастаются и покрываются серым налетом. Буровато-зеленые пятна также могут появляться на листьях, стеблях и плодоножках. Они постепенно отмирают.

Как защитить клубнику от серой гнили

Опытные дачники советуют подложить солому под все кустики клубники, чтобы они не касались влажной земли. Именно это является одним из главных источников заражения серой гнилью. Солома создает сухую воздушную подушку между землей и растением. Этот способ может снизить риск распространения серой гнили на 40–60%.

Что дает мульчирование клубники соломой:

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снижает влажность у ягод

улучшает циркуляцию воздуха

замедляет развитие грибка

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Серая гниль клубники — профилактика и борьба

Зараженные части растения (ягоды, листья, стебли) нужно тщательно удалять, чтобы заболевание не распространялось. Также следует следить, чтобы растения проветривались и к ним был свободный доступ воздуха. Избегать излишнего полива и использовать системные фунгициды для профилактики и лечения болезни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить клубнику во время цветения. Не потратите ни копейки, а ягоды будете собирать ведрами.