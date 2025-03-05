В Дании разгорелся скандал на фоне переговоров Зеленского и Трампа

В Дании пристыдили владельца столичного футбольного клуба

Скандальные переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского разделил мир на тех, кто поддерживает главу Белого дома и на тех, кто выступает против его политики. Невероятно, но один из владельцев ФК "Копенгаген" (Дания) Ларс Сейер Кристенсен выступил в поддержку 47-го президента США.

Соответствующий комментарий Кристенсен разместил на своей странице в Facebook. Датский функционер обвиняет Зеленского в некомпетентности.

"США отдали Украине много миллиардов и не было бы Украины, если бы они этого не сделали.

А проявляет ли Зеленский какое-нибудь признание или уважение взамен? Ничего. Он одевается как уличный парень, он пытается больше втянуть в соглашение о гарантиях безопасности. Трамп не пересекает красные линии, а вежливо выбивает его в угол: "Увидим". Он даже начинает обвинять Трампа в ситуации с Крымом, которая произошла в 2014 году до того, как тот оказался в Белом доме" – написал Кристенсен.

Полный пост Кристенсена

В самой Дании не поняли позиции Кристенсена, ведь Трамп также заигрывает и с датскими территориями. Во время обращения в Конгрессе Трамп заявил, что США получит Гренландию (автономная территория, которая входит в состав Дании) так или иначе. Бывший главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен пристыдил Кристенсена за такую позицию.

"Это огромная проблема для имиджа "Копенгагена", она может нанести большой урон. Владимир Зеленский и украинский народ три года борются с высшей властью, а приходит человек как Ларс Сейер Кристенсен и подрывает все. Это недостойно.

Действительно ли "Копенгаген" хочет быть известен как клуб, который подрывает поддержку Украины и вкладывает деньги в Дональда Трампа? Это не тот "Копенгаген", который я знаю. И я был бы очень удивлен, если бы болельщики тоже не высказали свое недовольство тем или иным образом", — сказал Сольбаккен.

Напомним, Зеленский после перепалки с Трампом в Овальном кабинете сделал заявление. Он заверил, что Украина готова к миру. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры Трампа, Путина и Зеленского.