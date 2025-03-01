"Позорный провал": американские сенаторы подвергли Трампа и Венса сокрушительной критике из-за скандала с Зеленским

Сенаторы критикуют Трампа и Венса за отношение к Зеленскому

Американские сенаторы от Демократической партии обрушили на президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса волну сокрушительной критики из-за скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной месседж демократов – Трамп и Вэнс позорно отнеслись к Украине и играют на стороне Владимира Путина, что является недопустимым.

Комментарии сенаторов опубликовало CNN. Также реакцию собрало издание Financial Times. Что сказали сенаторы США:

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер : "Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина".

: "Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина". Сенатор Рубен Галлего (Аризона): поведение Трампа и Венса является полным позором для США.

(Аризона): поведение Трампа и Венса является полным позором для США. Сенатор Крис Мерфи (Коннектикут): "Абсолютный позор для Америки".

(Коннектикут): "Абсолютный позор для Америки". Сенатор Брайан Шац (Гавайские острова): "Американское президентство сошло с рельсов… Он сделал это специально в Овальном кабинете. Мы все должны серьезно рассмотреть возможность того, что президент Соединенных Штатов не разделяет ценности американцев".

(Гавайские острова): "Американское президентство сошло с рельсов… Он сделал это специально в Овальном кабинете. Мы все должны серьезно рассмотреть возможность того, что президент Соединенных Штатов не разделяет ценности американцев". Сенатор Крис Кунс (Делавер): "Каждый раз, когда я встречался с Зеленским, он благодарил американский народ за нашу мощную поддержку. Я четко понимаю, что Путин является вторгшимся в Украину диктатором и Зеленский, и храбрые украинские бойцы, защищавшие Украину, заслуживают нашей благодарности".

(Делавер): "Каждый раз, когда я встречался с Зеленским, он благодарил американский народ за нашу мощную поддержку. Я четко понимаю, что Путин является вторгшимся в Украину диктатором и Зеленский, и храбрые украинские бойцы, защищавшие Украину, заслуживают нашей благодарности". Сенатор Джин Шахин : проведение встречи с Зеленским в таком стиле было позорным и антиамериканским.

: проведение встречи с Зеленским в таком стиле было позорным и антиамериканским. Сенатор Адам Шифф : написал в соцсетях, что "Сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. А когда встреча завершилась, герой вернется домой, в Украину".

: написал в соцсетях, что "Сегодня в Овальном кабинете встречались герой и трус. А когда встреча завершилась, герой вернется домой, в Украину". Сенатор Джек Рид: "Бесславный провал американского руководства… Трамп и Вэнс сообщают миру, что Соединенным Штатам нельзя доверять".

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.