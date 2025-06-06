Подростки обиделись на "Новую почту" из-за нововведений с посылками

Украинцы ответили остроумно

Подростки в Украине возмущены нововведениями "Новой почты". Дети аргументируют это тем, что из-за компании страдают заработки по продаже подержанных вещей.

Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Подписали его возмутительно.

"Новая почта забирает последние способы подделать подростку на секонд-хенде. Мощно? Как вам такие новости?" – пишут авторы.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Вероятнее речь идет за то, что подростки покупают подержанные вещи, публикуют объявления о продаже и отправляют их с наложенным платежом. Но теперь им эта услуга будет недоступна.

Ведь теперь одно физическое лицо может отправить всего 5 послеоплат в месяц, которые на общую сумму будут не больше 30 тысяч гривен.

Украинцы отреагировали на это и написали свое мнение. Положительные комментарии тоже были.

Люди обрадовались, что наконец-то в магазинах будет покой. Комментаторы советуют все делать по закону. Возмущаются, что автор использовал русскую музыку.

Что говорят в компании "Новая почта"

В свою очередь "Новая почта" на днях объяснила, почему у некоторых клиентов блокируется наложенный платеж. Компания разъяснила, что массовых ограничений нет, но действуют новые правила из-за требований государства.

"Новая почта" заявила, что не ограничивает количество посылок с наложенным платежом. Проблемы возникают только в том случае, если физическое лицо регулярно получает значительные суммы, что вызывает подозрение на предпринимательскую деятельность без регистрации.

Компания вынуждена соблюдать требования закона №361-IX, обязывающего финансовые учреждения, в частности, NovaPay, проверять финансовые операции клиентов — происхождение средств, их цель, характер и связи.

Кого могут проверить

Проверять могут:

физических лиц, регулярно получающих большие наложенные платежи;

тех, кто использует сервис для торговли, но не зарегистрирован как ФЛП.

В таких случаях NovaPay имеет право временно приостановить предоставление финуслуг, пока клиент не предоставит пояснения об источнике средств.

Как избежать проблем с наложенным платежом

"Новая почта" советует тем, кто начинает или ведет торговлю:

зарегистрировать ФЛП или другую форму бизнеса;

заключить договор с компанией на доставку и денежные переводы.

"Мы не ограничиваем посылки. Мы создаем удобные условия для клиентов, но в то же время вынуждены соблюдать закон", — заявили в "Новой почте".

Ранее "Телеграф" писал, что в секонд-хенде в Днепре обнаружили необычную находку с триколором.