Подростки обиделись на "Новую почту" из-за нововведений с посылками
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Украинцы ответили остроумно
Подростки в Украине возмущены нововведениями "Новой почты". Дети аргументируют это тем, что из-за компании страдают заработки по продаже подержанных вещей.
Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Подписали его возмутительно.
"Новая почта забирает последние способы подделать подростку на секонд-хенде. Мощно? Как вам такие новости?" – пишут авторы.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Вероятнее речь идет за то, что подростки покупают подержанные вещи, публикуют объявления о продаже и отправляют их с наложенным платежом. Но теперь им эта услуга будет недоступна.
Ведь теперь одно физическое лицо может отправить всего 5 послеоплат в месяц, которые на общую сумму будут не больше 30 тысяч гривен.
Украинцы отреагировали на это и написали свое мнение. Положительные комментарии тоже были.
Люди обрадовались, что наконец-то в магазинах будет покой. Комментаторы советуют все делать по закону. Возмущаются, что автор использовал русскую музыку.
Что говорят в компании "Новая почта"
В свою очередь "Новая почта" на днях объяснила, почему у некоторых клиентов блокируется наложенный платеж. Компания разъяснила, что массовых ограничений нет, но действуют новые правила из-за требований государства.
"Новая почта" заявила, что не ограничивает количество посылок с наложенным платежом. Проблемы возникают только в том случае, если физическое лицо регулярно получает значительные суммы, что вызывает подозрение на предпринимательскую деятельность без регистрации.
Компания вынуждена соблюдать требования закона №361-IX, обязывающего финансовые учреждения, в частности, NovaPay, проверять финансовые операции клиентов — происхождение средств, их цель, характер и связи.
Кого могут проверить
Проверять могут:
- физических лиц, регулярно получающих большие наложенные платежи;
- тех, кто использует сервис для торговли, но не зарегистрирован как ФЛП.
В таких случаях NovaPay имеет право временно приостановить предоставление финуслуг, пока клиент не предоставит пояснения об источнике средств.
Как избежать проблем с наложенным платежом
"Новая почта" советует тем, кто начинает или ведет торговлю:
- зарегистрировать ФЛП или другую форму бизнеса;
- заключить договор с компанией на доставку и денежные переводы.
"Мы не ограничиваем посылки. Мы создаем удобные условия для клиентов, но в то же время вынуждены соблюдать закон", — заявили в "Новой почте".
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