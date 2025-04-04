Новая почта и Укрпочта: чьи тарифы выгоднее

Новая Почта и Укрпочта — два крупнейших почтовых оператора Украины. Они постоянно расширяют список услуг, однако главная остается привозить товары. Сколько это стоит, разбирался "Телеграф"

За Укрпочтой закрепилась слава более медленного, но при этом более дешевого поставщика услуг. Однако после повышения стоимости и введения услуги экспресс-доставки ситуация стала иной. Стоимость для экспресс-доставки по Укрпочте почти сравнялась с ее конкурентом.

Телеграф разбирался, каким почтовым оператором выгоднее пользоваться и сравнил цены на наиболее популярные перевозки. К сравнению взяли пересылку небольших грузов до 10 кг. Комиссия от объявленной ценности у обоих почтовых операторов одинакова. До 500 грн включено в тариф, более 500 грн оценки составит 0,5% от суммы.

Тарифы Новой почты

У Новой почты есть три типа отправлений:

документы — 65 грн

малая коробка (до 2 кг) — 80 грн

средняя коробка (до 10 кг) – 110 грн.

Стоимость услуг доставки Новой почты

За доставку за пределами больших населенных пунктов придется доплатить. +25 грн при доставке в село или село.

Тарифы Укрпочты

При поправке посылок Укрпочтой упаковка может быть как в коробку, так и в пакет. Тариф "Стандарт" и "Экспресс" отличаются ценой и скоростью. У Укрпочты две тарифные сетки для посылок — до 5 и до 30 кг. Мы приведем для небольших посылок все данные по размерам доступны в таблице.

Тариф "Стандарт"

Крошечный размер — 45 грн,

Мелкий и малый размеры – 55 грн.

При больших размерах, еще попадающих в категорию до 10 кг, доставка стоит уже 70 грн.

Тарифы Укрпочта "Стандарт"

Тариф "Экспресс"

Крошечный — 60 грн,

Мелкий — 65 грн,

Маленький — 70 грн,

Небольшой – 90 грн.

Тарифы Укрпочта "Экспресс"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что +25 грн к тарифу возмутили жителей пригородов. Живя почти в городе, они фактически вынуждены доплачивать за доставку «Новой почтой», хотя дополнительных расходов оператора не видят.