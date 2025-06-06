Шаг влево-вправо – расстрел. Политолог объяснил почему мирные переговоры с россиянами невозможны

Российские переговорщики только озвучивают директивы Кремля

Опыт мирных переговоров с россиянами с 2014 года в Минске свидетельствует, что договориться с ними нереально. Поэтому и на нынешних переговорах в Стамбуле они действуют в соответствии с кремлевскими директивами, не отступая от них ни на шаг.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", экономист Валерий Клочок.

— У меня была возможность общаться с людьми, которые были причастны к этим переговорным процессам. Они фактически в один голос (по-разному, в разное время) говорят одно: россияне недоговороспособны, у них есть написанная в Кремле такая директива, — говорит политолог.

По его словам, россияне понимают только силу и видят, что им не что-то удалось — молча уходят в сторону. В качестве примера он привел успешные операции ВСУ 2022 года в Харьковской области и освобождение Херсона, после которых мы не видели ни одного официального комментария хозяина Кремля Владимира Путина.

— И в определенный момент американцы выстроили стратегию, когда Трамп присоединился к нашему переговорному процессу (потому что фактически по его настоянию проходят переговоры напрямую с россиянами). Американцы поставили себе задачу не выходить из переговорного процесса, но оставаться на своих позициях, говорит руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время россияне пытались отстранить американцев от прямых контактов с украинцами, чтобы добиться своей цели на переговорах.

— Я не случайно вспоминаю Минск. Вот директива — они по ней действуют. Сейчас практически так же. [Переговорщик от России Владимир] Мединский приезжает с директивой. Шаг влево, шаг вправо — для него это расстрел. Он ничего поделать не может.

Это позиция Кремля. Сформирована она, возможно, не лично Путиным, но командой, которая возле него есть, в том числе Патрушевым, Лавровым, группой "ястребов", которые готовы продолжать воевать, но против любых компромиссов на данном этапе, — подытожил Валерий Клочок.

Напомним, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал "Телеграфу", кто в окружении Путина хочет войны с Украиной. Там новые бизнесмены борются против "старой гвардии".