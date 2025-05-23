Лавров отличился новыми дерзкими заявлениями о Зеленском и переговорах в Ватикане

У России есть претензии, но нет предложений по срокам мирных переговоров

Второй раунд переговоров по завершению войны в Украине не состоится в Ватикане. Против идеи, в которой были заинтересованы в США и Европе, выступили в Кремле. Причину назвали – "не элегантность" ситуации. Ранее в РФ заявляли, что сомневаются в нейтральности Ватикана.

Слова главы МИД России Сергея Лаврова транслируют российские СМИ. Российскую сторону смущает, что Ватикан — католическая страна, в то время как РФ и Украину в Кремле причислили к "православным". Напомним, в Украине нет государственной религии, а кроме православных христиан есть мощные конфессии других религий.

В общем, переговоры Лавров назвал "положительным развитием". Он отметил, что работа над меморандумом "в продвинутой стадии". Сроки встречи – неопределенные. Идей по ним у Кремля нет, заявил глава МИД РФ.

Не удержался он и от выпадов в сторону украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что вопрос его "легитимности" будет иметь "решающее значение при подписании документов". Самым оптимальным сценарием Лавров считает проведение выборов в Украине до мирного соглашения. Это, по мнению главы МИД РФ, позволит определить, кто должен быть подписантом мирного соглашения со стороны Украины.

Лавров не обошел и тему союзников Украины, в том числе поддержки США. Кремль рассчитывает на то, что президент Дональд Трамп иначе видит ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США могут ввести пошлины против стран, покупающих у России энергоносители, если меморандум окажется фикцией. Экономисты уверены, что этот сценарий реален, ведь в США существуют два параллельных мнения относительно войны в Украине.