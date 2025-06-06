Крок вліво-вправо – розстріл. Політолог пояснив чому мирні переговори з росіянами неможливі

Російські перемовники лише озвучують директиви Кремля

Досвід мирних переговорів з росіянами ще з 2014 року в Мінську свідчить, що домовитися з ними нереально. Тому і на нинішніх переговорах у Стамбулі вони діють відповідно до кремлівських директив, не відступаючи від них ані на крок.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", економіст Валерій Клочок. Він пояснив, як діють росіяни, коли щось йде не за їхнім сценарієм.

— Я мав нагоду спілкуватися із людьми, які були дотичні до цих переговорних процесів. Вони фактично в один голос (по-різному, у різні часи) говорять одне: росіяни недоговороздатні, у них є написана в Кремлі директива, що має бути отак, — каже політолог.

За його словами, росіяни розуміють лише силу і коли бачать, що їм не щось вдалося — мовчки відходять убік. Як приклад він навів успішні операції ЗСУ 2022 року в Харківській області і звільнення Херсона, після яких ми не бачили жодного офіційного коментаря хазяїна Кремля Володимира Путіна.

— І в певний момент американці вибудували стратегію, коли Трамп долучився до нашого переговорного процесу (бо фактично за його наполяганням відбуваються переговори напряму́ з росіянами). Американці поставили собі завдання не виходити з переговорного процесу, але залишатися на своїх позиціях, — каже керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Натомість росіяни намагалися усунути американців від прямих контактів з українцями, щоб домогтися своєї мети на переговорах.

— Я невипадково згадую Мінськ. От є директива — вони по ній діють. Зараз фактично так само. [Переговорник від Росії Володимир] Мединський приїжджає з директивою. Крок вліво, крок вправо — для нього це розстріл. Він нічого зробити не може.

Це позиція Кремля. Сформована вона, можливо, не особисто Путіним, але командою, яка біля нього є, в тому числі Патрушевим, Лавровим, групою "яструбів", які готові продовжувати воювати, але проти будь-яких компромісів на даному етапі, — підсумував Валерій Клочок.

Нагадаємо, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів "Телеграфу", хто в оточенні Путіна хоче війни з Україною. Там нові бізнесмени борються проти "старої гвардії".