Новые переговоры в Стамбуле: в США назвали участников и пригрозили выйти из мирного процесса

США стремятся добиться всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и остановки ударов по гражданской инфраструктуре

Ожидается, что во втором раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, примут участие советники безопасности США, Франции, Германии и Великобритании. Если Москва будет демонстрировать нежелание заканчивать войну, Соединенные Штаты рассмотрят возможность отказа от переговорных усилий по миру.

О том, что на переговорах в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из трех европейских стран, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог в интервью ABC News. Он отметил, что именно эта группа принимала участие в формировании украинского варианта меморандума с 22 пунктами во время встреч в Лондоне и Париже.

Что ставит переговоры под угрозу

Однако, по словам Келлога, отсутствие российской версии так называемого "меморандума" препятствует проведению переговоров. Кремль обещал подготовить его быстро, однако все еще затягивает вопрос.

"Когда президент Трамп говорил с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком — Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума", – сказал спецпосланник Трампа.

Основная цель очередного раунда переговоров

Келлог назвал первоочередную цель переговоров для США. Речь идет о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на суше, море и остановке ударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, пригодные к переговорам, и не подлежащие компромиссу. Посмотрим, до чего дойдем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", – резюмировал он.

США могут выйти из переговоров из-за неуступчивости России

Исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что если Россия примет "неправильное решение продолжать катастрофическую войну", Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от переговорных усилий по миру. Однако это не будет отказом США от своих "принципов или наших друзей".

"Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата", — сказал Келли на Совбезе ООН.

Чего хотят достичь США

Представитель США при ООН подчеркнул, что в случае реальной заинтересованности в достижении мира со стороны России и Украины, Соединенные Штаты будут сотрудничать в этом отношении с обеими сторонами, европейскими партнерами и с Организацией Объединенных Наций. Первым шагом должно стать содержательное прекращение огня.

"Но мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", — заявил Келли.

Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по мирным инициативам, но…

Представитель США при ООН отметил, что Дональд Трамп четко дал понять, что Штаты хотят сотрудничать с Россией, в частности, над мирной инициативой. То, что сейчас предлагают Кремлю, — лучшее предложение для РФ. По его словам, США призывают "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение… Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", – констатировал Келли.

Как сообщал "Телеграф", Россия отправит на второй раунд переговоров в Стамбуле ту же делегацию, что и на предыдущую встречу 16 мая. Это может свидетельствовать об отсутствии новых подходов или гибкости Кремля в переговорном процессе.