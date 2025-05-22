"Подарок для Кремля": президент Чехии прокомментировал возможный выход Трампа из переговоров

Требуется сильное давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол мирных переговоров с Украиной

Если администрация президента США Дональда Трампа примет решение выйти из переговоров по вопросу прекращения огня в Украине, это станет отличным подарком исключительно для Кремля. Москва затягивает время, придумывая все новые и новые поводы не соглашаться на прекращение огня.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после переговоров с другими лидерами стран Европейского Союза по поводу новых санкций против России, сообщает Euractiv. Павел подчеркнул, что координация усилий Европы и США сейчас не достаточно.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как выражение разочарования тем, что дела обстоят не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро договориться с Путиным и сможет объявить мир в Украине, одновременно восстанавливая экономические отношения с Россией", – сказал он.

Чешский президент также подчеркнул, что Кремль затягивает время: сейчас у Путина придумали "подготовку" так называемого "меморандума", который якобы сможет позволить начать переговоры. Хотя российский режим мог не придумывать отговорки, а действительно начать мирные переговоры с Украиной. Поэтому необходимо сильное давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол с Украиной. К примеру, следовало бы воплотить инициативу США по введению 500% пошлин для государств, которую приобретают русские нефть и газ.

"Я думаю, что наконец-то настало время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого калибра, чтобы Россия действительно ощутила их влияние", — резюмировал Павел.

Отметим, что российский "теневой флот" стал новой мишенью Запада после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Этот флот состоит из примерно 500 старых и незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для тайного экспорта российской нефти, обходя международные санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, нанесут ли новые санкции существенный удар по финансовым ресурсам Кремля. Эксперты проанализировали и оценили реальную эффективность введенных ограничений и их влияние на экономику России.

Тем временем президент США Дональд Трамп отказался ужесточать санкции против России из-за нежелания Кремля пойти на мирное соглашение с Украиной. Трамп заявил, что, мол, не хочет "сделать гораздо хуже" – но он, по его словам, не исключает применения ужесточения санкций в будущем. После возмущения, которое вызвали его слова, действия американского президента попытался оправдать Государственный департамент – правда, получилось очень плохо.