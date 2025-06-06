"Очень тонкий жест": Кулеба рассказал, как Байден лично поддержал его в Белом доме

Встреча проходила еще в 2022 году

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи с 46-м президентом США Джо Байденом, тот угостил его печеньем. Это произошло в декабре 2022 года.

Как рассказывает экс-министр во время эфира "Сніданок з 1+1", это произошло в трудный период для Украины и воплощало много человечности. Байден действительно хотел помочь Киеву.

Однако, отвечая на вопросы корреспондента, чем же его кормили во время визита в Белый том, Кулеба сказал: "Обещаниями помощи". В то же время, по его словам, эта встреча имела большое значение, ведь общение на уровне министра иностранных дел и президента США редкость.

Кроме официальной встречи в Овальном кабинете, Кулеба имел возможность пообщаться с Байденом лицом к лицу. В ходе этого разговора президент США демонстрировал готовность помочь, но не выходя за определенные рамки.

По словам Кулебы, после этой встречи Байден, провожая его, остановился у стола секретарши на выходе из Овального кабинета. А там стояла миска с печеньем.

"Байден уже меня провожает и говорит: "Возьми печенье, оно очень вкусное". И у меня была печень от Байдена", — улыбаясь, говорит экс-министр.

Он добавляет, еще это был очень человечный жест, демонстрирующий искреннее желание президента США помочь Украине. И за время полномасштабного вторжения Вашингтон оказал немало помощи Киеву.

"Это очень такой тонкий, красноречивый жест. Это был жест "Ну, что еще дать, что еще сделать", — вспоминает Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кулеба раскрыл подлинное отношение действующего президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе России Владимиру Путину.