"Дуже тонкий жест": Кулеба розповів, як Байден особисто підтримав його у Білому домі

Зустріч відбувалась ще у 2022 році

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що під час зустрічі з 46-м президентом США Джо Байденом, той пригостив його печивом. Це відбулось у грудні 2022 року.

Як розповідає ексміністр під час етеру "Сніданок з 1+1", це сталось у важкий період для України і втілювало багато людяності. Байден дійсно хотів допомогти Києву.

Однак, відповідаючи на питання кореспондента, чим же його годували під час візити до Білого тому, Кулеба сказав: "Обіцянками допомоги". Водночас, за його словами, ця зустріч мала велике значення, адже спілкування на рівні міністра закордонних справ та президента США рідкість.

Окрім офісної зустрічі в Овальному кабінеті, Кулеба мав змогу поспілкуватись з Байденом віч-на-віч. Під час цієї розмови президент США демонстрував готовність допомогти, але не виходячи за певні рамки.

За словами Кулеби, після цієї зустрічі Байден, проводжаючи його, зупинився біля стола секретарки на виході з Овального кабінету. А там стояла миска з печивом.

"Байден уже мене проводжає і каже: "Візьми печиво, воно дуже смачне". І у мене була печенька від Байдена", — посміхаючись, каже ексміністр.

Він додає, ще це був дуже людяний жест, який демонстрував щире бажання президента США допомогти Україні. І за час повномасштабного вторгнення Вашингтон надав чимало допомоги Києву.

"Це дуже такий тонкий, красномовний жест. Це був жест "Ну, що ще дати, що ще зробити"", — згадує Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кулеба розкрив справжнє ставлення чинного президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна.