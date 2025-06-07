Трамп заступился за Путина на фоне массированных обстрелов Украины

Он также высказался по поводу санкций — все еще не уверен

Дональд Трамп считает, что якобы Украина "сама создала повод" для масштабных атак со стороны России. По мнению президента США, причина массированных обстрелов со стороны РФ – удары беспилотниками по российским аэродромам 1 июня в рамках операции СБУ "Паутина".

"Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью (6 июня, — ред.) разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел (удары по аэродромам РФ — ред.), я сказал: "Вот и началось, теперь будет удар", — заявил Трамп 6 июня, во время общения с журналистами на борт.

Трамп все еще не уверен, что РФ не собирается "прекращать кровопролитие"

Также Трамп заявил, что может применить дополнительные санкции против РФ только, "если это будет необходимо". Это произойдет, когда глава США убедится, что РФ не хочет прекращать войну против Украины.

"Если я сочту, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — сказал Трамп на борту самолета Air Force One.

По его словам, сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об ужесточении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним. Однако он еще не определился.

"У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его. Это очень жесткий законопроект", — добавил президент США.

Отметим, что речь идет о двухпартийном законопроекте о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор документа, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100 – теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США.

Операция "Паутина" — что известно

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. Украинские дроны атаковали четыре аэродрома на территории РФ: Оленья в Мурманской области РФ, Белая – в Иркутской области, Дягилево – в Рязанской, Иваново – в Ивановской. fpv-дроны вылетали из грузовиков вблизи аэродромов. По данным СБУ, в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

Напомним, "Телеграф" от источников в СБУ получил уникальные кадры с подготовкой к спецоперации. На видео — одна из тех же фур отправляется в дорогу.