"Больные существа": Зеленский жестко ответил на удары России по Херсону (фото, видео)

Россияне сбросили несколько КАБов на город

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на действия россиян, которые 5 июня окончательно разрушили здание Херсонской облгосадминистрации.

Глава государства подчеркнул, что это были умышленные удары без всякого военного смысла.

"Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Абсолютно больные существа", — написал президент в своих социальных сетях.

Россияне дважды атаковали здание ОГА управляемыми авиационными бомбами в течение дня 5 июня. Сначала враг повредил несколько этажей административного сооружения, а затем полностью разрушил его до первого этажа. В здании на момент атак не находились работники, поскольку оно давно не функционирует. Жуткие фото оставшегося от здания публикуют в соцсетях.

Российские пропагандисты "отчитываются", что удар пришелся якобы по "КП противника". Использовали для атаки ФАБ-1500.

Ранее Телеграф писал, что в Запорожской и Херсонской областях блекаут. После возгорания подстанции в Мелитополе раздавались взрывы, ведь ее оккупанты превратили в склад боеприпасов