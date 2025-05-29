Киевские выпускники поразили сеть танцами под ливнем (видео)

В комментариях началась серьезная дискуссия

В Киеве в одной из школ провели торжественный праздник под проливным дождем. Выпускники устроили танец во время непогоды.

Видео быстро стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, как молодые люди, несмотря на непогоду, танцуют под открытым небом.

Ролик получил многочисленные отзывы, пользователи соцсетей выразили свое возмущение таким праздником.

В комментариях мало кто с увлечением отреагировал на такой смелый шаг выпускников. Некоторые комментаторы выразили возмущение организацией праздника.

"Неужели нельзя было перенести мероприятие в помещение", "А актового зала нет в школе?" и другие комментарии.

Некоторые предположили, что дети сами так захотели танцевать, поэтому не стоит беспокоиться. Однако некоторым стало жаль выпускников.

"Детей жаль. Родители с зонтиками и тоже жалеют тех детишек… Девочки все при параде… Где администрация школы? На что смотрят родители? У меня слов нет. Если дети хотели подарить этот танец, тогда проведите все мероприятие в школе. И сухо, и спокойно, и в радость".

Другая прокомментировала танец под дождем так: "А администрация стоит под зонтиками? Бедные дети".

Многим прощальный вальс понравился, но они считают, что лучше было бы провести мероприятие в помещении школы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время непогоды в дом попала молния. Эпические кадры этого природного явления быстро распространились в социальных сетях.