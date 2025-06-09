Родители, ваш выход! Как сделать, чтобы дети в школах меньше пользовались телефонами

Есть оптимальный выход, который устроит как родителей, так и детей

Использование смартфонов в школе пока не ограничивается законом. Родители совместно с педагогами могут разработать правила.

Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик сказала в интервью РБК-Украина. По ее словам, это интересный вопрос, он постоянно поднимается.

"Я уже отмечала, что сейчас законодательством не урегулировано использование смартфонов школьниками. Хорошо это или плохо? Мы смотрим на примеры других стран и изучаем их опыт. Видим, что некоторые запрещают, некоторые разрешают", — сказала она.

Лещик говорит, что понимает учителей, когда учащийся проводит время в смартфоне на уроке, и уже есть определенная зависимость от гаджета. Она считает, что это явление будет усугубляться, и это может мешать другим, может быть плохим примером – не учиться, а сидеть в смартфоне.

В то же время, сейчас в Украине война, частые воздушные тревоги. И часто во время угрозы ученик должен взять все свои вещи и перейти в укрытие.

"И потому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенный. Потому что тогда ответственность за этот смартфон несет учитель. И когда тревога, то как? Учитель будет нести коробочку в укрытие. Но он должен быть ответственным за детей, а не за мобильные телефоны", — сказала она.

Позиция образовательного омбудсмена заключается в следующем: пока нет законодательной определенности, родители совместно с педагогами могут разработать правила в школах по смартфонам.

"Оптимально, по моему мнению, когда смартфон хранится в сумке или в рюкзаке ребенка с выключенным звуком во время урока. Во время воздушной тревоги ученик берет свою сумку и идет в укрытие. Он ответственен за свой смартфон и одновременно не мешает другим учиться", — сообщила Лещик.

А как со смартфонами в школах Европы

Стоит отметить, что ряд стран ЕС запретили смартфоны в школах. В частности, в Дании было принято решение о запрете мобильных телефонов в школах и внешкольных учреждениях.

В Украине использование мобильных телефонов в школах вызывает множество споров среди родителей, учеников и педагогов.

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