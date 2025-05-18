Украинская учительница покорила сеть забавным видео с учениками под Тейлор Свифт

Украинцы поражены харизмой учительницы

Конец учебного года в школах Украины уже приближается, а в сети до сих пор набирают бешеную популярность смешные видосы. К примеру, лицей №7 в Броварах снял пародию на известный тренд с песней Тейлор Свифт "I Knew You Were Trouble".

Соответствующее видео уже набрало тысячи просмотров в Тике Ток. Пользователи в комментариях были поражены харизмой учительницы и учеников.

На видео учительница под трек Тейлор Свифт, к которому добавили характерный крик козы, по очереди вытаскивает учеников из-под парт за волосы, а они якобы кричат. Заметим, что у видео нет подписей, а только тематические хештеги. К тому же ролик несет развлекательный характер.

Однако он уже очаровал тысячи людей, ведь пользователи в комментариях не устают удивляться харизме и пластичности учительницы. Более того, даже ученики, которые вероятно получили большое удовольствие от процесса и результата, удивили сеть.

Были и комментарии от людей, обративших внимание на часы в классе, они показывали 17:30. На фоне этого возник вопрос: видео снимали в 17:30 или в 5:30, однако есть вероятность, что время показано неправильно.

Добавим, что лицей активно ведет свою страницу и создал немало видео, которые завирусились, а учительница — одна из главных актрис в роликах. По пародии на известный трек Тейлор Свифт добавим, что почти сразу после его выхода в сети появилось легендарное видео с козой. И после этого сеть взорвалась своими версиями роликов под этот звук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спасатель ГСЧС повторил популярную фишку и рассмешил сеть.