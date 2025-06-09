Батьки, ваш вихід! Як зробити, аби діти у школах менше користувалися телефонами

Є оптимальний вихід, який влаштує, як батьків, так і дітей

Використання смартфонів у школі поки не обмежується законом. Батьки спільно з педагогами можуть розробити правила.

Про це освітній омбудсмен Надія Лещик сказала в інтерв'ю РБК-Україна. За її словами, це цікаве питання, воно постійно порушується.

"Я вже зазначала, що зараз законодавством не врегульовано використання смартфонів школярами. Добре це чи погано? Ми дивимося на приклади інших країн і вивчаємо їхній досвід. Бачимо, що деякі забороняють, деякі дозволяють", — сказала вона.

Лещик каже, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета. Вона вважає, що це явище буде поглиблюватися, і це може заважати іншим, може бути поганим прикладом — не вчитися, а сидіти в смартфоні.

Водночас зараз в Україні війна, часті повітряні тривоги. І досить часто під час загрози учень має взяти всі свої речі та перейти в укриття.

"І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони і та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Тому що тоді відповідальність за цей смартфон несе вчитель. І коли тривога, то тоді як? Вчитель нестиме коробочку в укриття. Але він має бути відповідальним за дітей, а не за мобільні телефони", — сказала вона.

Позиція освітнього омбудсмена полягає в такому: поки немає законодавчої визначеності, батьки спільно з педагогами можуть розробити правила в школах щодо смартфонів.

"Оптимально, на мою думку, — коли смартфон зберігається в сумці або в рюкзаку дитини з вимкненим звуком під час уроку. Під час повітряної тривоги учень бере свою сумку і йде в укриття. Він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим вчитися", — повідомила Лещик.

А як зі смартфонами у школах Європи

Варто зазначити, що низка країн ЄС заборонила смартфони в школах. Зокрема, у Данії ухвалили рішення про заборону мобільних телефонів у школах і позашкільних закладах.

В Україні використання мобільних телефонів у школах викликає багато суперечок серед батьків, учнів і педагогів.

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