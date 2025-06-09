Нахваливает Россию и Путина. Отец Маска приехал в Москву и наговорил кучу ерунды

Назвал Путина "сильным лидером" и не только

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал в Москву, где рассказал, что увлекается главой России Владимиром Путиным. Он назвал его "сильным лидером".

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Маск-старший приехал в Россию на полях "Форума будущего 2050 года".

Во время разговора с журналистами он не только заверил, что его семья увлекается Путиным и считает его "сильным лидером", но и заговорил о президенте США Дональде Трампе. В частности, он вспомнил ссору Трампа с Илоном Маском, назвав ее "грубой ошибкой".

Маск-старший также добавил, что его отговаривали от поездки в Россию, но он все равно приехал. И учитывая опубликованные фото, очень доволен.

Эррол Маск в Москве

К слову, Эррол назвал Москву лучшей столицей, а Россию одной из лучших стран.

"Я увидел город, который действительно мог бы потягаться с Древним Римом. Во многом этот город – лучшая столица мира", — сказал Маск-старший.

Заметим, что это не первые положительные выражения Эррола Маска в сторону России и Путина. "Телеграф" сделал краткую сборку по их отношениям.

Маск-старший и Путин

Неоднократно Эррол Маск отмечал, что восхищается Путиным и рассматривает его "просто как человека, а не в контексте международной политики". И в таком разрезе Маск-старший считает, что его "сложно не уважать". Также и сам миллиардер Илон Маск, по словам отца, имеет схожее мнение.

Посещение Эрролом Маском форма в Москве, организованным российским пропагандистом Александром Дугиным о многом говорит. Во время этого визита он поддержал идею заключения мира с Украиной, но на условиях, которые устроят Путина. Ведь "Россия — одно из ведущих государств мира, и его нельзя игнорировать".

Когда же ему говорили, что Путин начал войну в Украине, Маск отмахнулся, сказав: "Только позже можно понять, кто ее действительно начал".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СМИ выяснили, какие слова Маска разозлили Трампа.