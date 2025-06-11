Жара отступает, но погода готовит новый каприз: когда Украину зальет дождями

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

После очень жаркого начала июня погода в Украине станет немного более щадящей. Однако существенное похолодание будет сопровождаться обильными осадками, а потому наслаждаться летом можно будет разве что под зонтиком.

Такой прогноз дал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, признаки похолодания уже были заметны уже с 10 июня в западных областях, а позже столбики термометров опустятся и по остальной части страны.

По его словам, самые сильные дожди со шквалами стоит ждать на Правобережье 11 июня, а также 13 июня на севере. Много осадков также можно ждать и 14 июня.

С 15 числа антициклон начнет постепенно вытеснять грозовые облака из Украины, а потому с 16 по 20 июня можно ждать солнечную и весьма комфортную погоду. Впрочем, теплеть в Украине будет неравномерно — сначала температура поднимется на юге и востоке, а на север и запад тепло придет немного позже.

Прогноз на 11 июня

Прогноз на 12 июня

Напомним, на западе Украины с конца мая идут обильные дожди с периодическим градом и грозами. Из-за этого в некоторых областях уже начался сезон сбора белых грибов, которые местами успели вырасти до внушительных размеров.