Похолодает до +6? Когда в Украине спадет жара

Синоптики порадовали прогнозом

На смену первой летней жаре в Украину придет немалое похолодание. В некоторых регионах температура опустится вплоть до +6 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. С 10 июня в большинстве регионов столбик термометра будет показывать до +24 градусов. Однако заметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Когда спадет жара в Украине

Уже со вторника, 10 июня, утром на западе Украины будет до +6 градусов, а на севере — до +12 градусов. На востоке и центре страны синоптики прогнозируют до +11 градусов утром, а на юге столбик термометра покажет до +17 градусов.

Но уже после обеда солнце пригреет от +22 до +25 градусов. По данным Укргидрометцентра, на юге будет до +30 градусов. При этом значительные осадки по всей территории страны не прогнозируют. Сила ветра будет достигать 12 м/с.

Погода в Украине 10 июня

Погода в Украине 10 июня

В среду, 11 июня, будет теплее, ведь воздух прогреется до +23 градусов почти по всей Украине. Однако центральные, северные и южные области ожидает дождь с грозой.

Погода в Украине 11 июня

В течение всей недели в Украине будет держаться умеренно теплая погода, однако на востоке, западе и центральных областях столбик термометра будет показывать более высокие показатели, чем в других регионах. Синоптики не прогнозируют до конца недели сильную жару до +40 градусов.

Заметим, что в ряде регионов на 9-10 июня объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Это связано не только с избыточной температурой, но и с ветром.

Напомним, недавно сильный град накрыл значительную часть Украины. Побило почти всю рассаду и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики спрогнозировали погоду на конец июня. Уже известно, ждать ли украинцам жары.