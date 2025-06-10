Снова вжарит до +40? Синоптик удивил прогнозом погоды на июнь

"Телеграф" узнал, сколько будет длиться похолодание

Первая декада июня на всей территории Украины оказалась аномально теплой с отклонениями средней температуры от нормы на 4 – 5 °С. Жарче всего было в восточных регионах страны, в Харьковской и Луганской областях столбики термометров днем местами достигали +37… +39 °С. На фоне жары наблюдались и опасные метеорологические явления, в основном в северных и западных областях. Здесь прошли сильные ливни, местами с большим градом и разрушительными порывами ветра.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, уже с 10 июня в Украине наблюдается существенное похолодание, которое постепенно распространяется на всю страну, начиная с западных и северных областей.

Таким образом, температура в большинстве областей ожидается ближе к норме, а в северных, центральных и западных регионах даже ниже нормы на 1 – 4 °С. Наглядно такой период прохлады в Восточной Европе хорошо заметен на прогностической карте средней аномалии температуры в период с 9 по 16 июня включительно:

Благодаря устойчивым северо-западным ветрам, а также на фоне развития циклонической деятельности, ночная температура воздуха с 11 по 16 июня будет колебаться в пределах +11…+18 °С, в западных, северных областях, а 14 июня также на востоке страны местами +6…+10 °С. Днем показатели температуры окажутся в диапазоне +18…+24 °С, в южной половине +24…+29 °С, на крайнем северо-западе местами +16…+20 °С.

После 16 июня прогнозируется ощутимое повышение температуры воздуха на 4 – 6 °С, которое коснется преимущественно левобережной части Украины. В то же время, на западе и севере страны продолжит властвовать более прохладная воздушная масса.

Во вторую декаду июня также будут периодически выпадать осадки. Самые сильные дожди с грозами и шквалистым ветром пройдут на Правобережье Украины 11 июня и 13 июня в северной части. 14 июня по всей стране будет наблюдаться дождливая и ветреная погода. Начиная с 15 июня ожидается постепенное возрастание атмосферного давления и установка антициклона, поэтому интенсивность дождей заметно снизится, и в большинстве регионов Украины с 16 по 20 июня погода будет комфортной и солнечной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине вжарит высокое атмосферное давление.