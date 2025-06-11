До 600 "Шахедов" за ночь? Генерал-разведчик объяснил, чем Украина ответит Путину на усиление террора

Враг будет делать акцент на ударах беспилотниками

Глава Кремля Владимир Путин продолжит наносить террористические удары по Украине, поэтому уже в июне 2025-го суточное количество дронов типа "Шахед", атакующих нашу территорию, может возрасти до 600. В ответ Киев будет бить по вражеским объектам террора.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, почему важно доносить миру позицию Украины.

Военный эксперт напомнил, что россияне уже использовали для ударов по Украине более 350 дронов (25 и 26 мая) и рекордные 479 ударных дронов и "обманок" (9 июня).

— Я предполагаю, что в ближайшие недели может быть до 600 только дронов разных типов. Разумеется, могут быть и десятки ракет разных типов. Они будут запускаться с самолетов на 40% [ракет меньше], потому что большая часть этих стратегических самолетов не в рабочем состоянии. Часть из них уничтожена, повреждена, а часть — не может летать, — говорит генерал армии.

По его словам, Киев должен информировать мировую общественность о российских актах террора и напоминать о законности ответных украинских ударов по объектам террора.

— [Удары по мирным жителям] по законодательству Британии, Европы, Китая, Индии, Бразилии, Турции, Украины и самой России квалифицируются как терроризм. Поэтому мы упреждаем террор и убийство людей, проводя операции как раз по этим объектам террора — самолетам, пусковым установкам ракет "Искандер" и дронов "Шахед", системам производства этих средств убийства и электроники к "Шахедам", — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "Телеграфу" подробности удара дронов ВСУ под Москвой 30 мая по заводам по производству российских беспилотников и комплектующих к ним.