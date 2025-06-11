До 600 "Шахедів" за ніч? Генерал-розвідник пояснив, чим Україна відповість Путіну на посилення терору

Ворог буде робити акцент на ударах безпілотниками

Глава Кремля Володимир Путін продовжить завдавати терористичних ударів по Україні, тож вже у червні 2025-го добова кількість дронів типу "Шахед", які атакують нашу територію, може зрости до 600. У відповідь Київ битиме по ворожих об’єктах терору.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, чому важливо доносити світу позицію Україи.

Військовий експерт нагадав, що росіяни вже використовували для ударів по Україні понад 350 дронів (25 і 26 травня) і рекордні 479 ударних дронів і "обманок" (9 червня).

— Я передбачаю, що найближчі тижні може бути до 600 тільки дронів різних типів. Зрозуміло, можуть бути і десятки ракет різних типів. Вони будуть запускати з літаків на 40% [ракет менше], тому що велика частина цих стратегічних літаків не в робочому стані. Частина з них знищені, пошкоджені, а частина — не можуть літати, — каже генерал армії.

За його словами, Київ має інформувати світову громадськість про російські акти терору і нагадувати про законність українських ударів по об’єктах терору у відповідь.

— [Удари по мирних жителях] по законодавству Британії, Європи, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, України і самої Росії кваліфікуються як тероризм. Тому ми упереджуємо терор і вбивство людей, проводячи операції якраз по цих об'єктах терору — літаках, пускових установках ракет "Іскандер" і дронів "Шахед", системах виробництва цих засобів вбивства і електроніки до "Шахедів",— підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан розповів "Телеграфу" подробиці удару дронів ЗСУ під Москвою 30 травня по заводах із виробництва російських безпілотників і комплектуючих до них.