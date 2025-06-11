У военных есть, чем охотиться на "шахеды", но не в городах: эксперт озвучил проблемы

FPV-дроны могут сбивать "Шахеды", но для этого нужны ночное видение, навыки и точность

Россияне наращивают производство дронов-"шахедов", которыми каждый день атакуют Украину. В качестве способа против них предлагают использовать FPV-дроны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Киев24 рассказал, в чем может быть проблема с подобным способом борьбы с беспилотниками в городах. Он отметил, что на линии фронта подобный способ борьбы уже активно используется. Одно из препятствий для городов – атаки в ночное время.

"По меньшей мере, необходимо будет дрон, имеющий или камеру тепловизионную, которая видит объекты в ночное время суток. Или использовать другие технологии, которые позволят отличить этого шахеда от других целей, в воздушном пространстве в ночное время суток", — отмечает эксперт.

Второй вопрос – потребность в квалифицированных пилотах. Ведь для такого перехвата требуются определенные навыки. Кроме того, что нужно догнать летящий со скоростью в 200 км/час "Шахед", в больших городах нужно его безопасно сбивать. "Не всегда такие беспилотники типа "шахед" детонируют в воздухе. И даже во время детонации в воздухе всегда существует риск, что эти обломки могут нанести определенный ущерб непосредственно на земле", — отмечает Долинце.

Так что FPV-дроны могут сбивать "Шахеды", но это требует определенных дополнительных человеческих и технологических ресурсов. Однако можно смотреть и в других направлениях, уверен эксперт. Например, автоматическое или полуавтоматическое оружие с лазерной наводкой.

"Телеграф" рассказывал о такой автоматизированной турели под контролем искусственного интеллекта, которую разработали в Украине против "Шахедов". Сейчас россияне не только увеличивают количество дронов-камикадзе, но и улучшают их сопротивление РЭБ и усложняющую противодействие тактику.