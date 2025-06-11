Выход есть! Назван способ перехвата российских ударных беспилотников

Бразильские штурмовики стали бы хорошим средством перехвата российских беспилотников

Российские оккупанты наращивают пуски по Украине ударных БПЛА и приманок. В ночь на 9 июня они установили очередной абсолютный рекорд по количеству запущенных беспилотников – 479 единиц. Между тем, коэффициент перехвата беспилотников Воздушными силами Украины снижается, что ставит вопрос о расширении средств перехвата БПЛА. Один из таких выходов – использование турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano.

Об этом написал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале OBOZ.UA. Он подчеркнул, что с начала 2025 года количество перехваченных БПЛА ежемесячно падает: в январе и феврале перехвачено 97% дронов, в марте 91%, в апреле 85%, в мае 84%, за первую неделю июня 80%.

"Российские оккупанты в этом году как никогда раньше экспериментируют с тактикой налетов своих Shahed-136. И снижение показателя перехватов вызвано не только ростом количества дронов, но и применением врагом тактики, ограничивающей возможности перехвата. Например, при налёте "камикадзе" на высотах 3 километра значительно ограничиваются возможности мобильных огневых групп, а на высотах 4,5-5 км – становятся бесполезными зенитные установки. Поэтому очень актуален вопрос использования универсального средства перехвата, который бы работал при любых условиях и любых обстоятельствах – независимо от тактики противника. И как бы странно это ни звучало, но таким вариантом является легкая, турбовинтовая авиация", – отметил Коваленко.

Украина еще в 2019 году могла приобрести у Бразилии Embraer EBN-314 Super Tucano – но тогда из-за сопротивления, которое оказало "самолетное экспертное лобби" этого не произошло. Между тем, эти самолеты предназначены для поддержки пограничных и полицейских операций в условиях противодействия врага, имеющего ПЗРК. Но сейчас они были бы актуальны как дешевое средство эффективного перехвата беспилотников вместо дорогих и важных для фронта F-16 и МиГ-29. У бразильского штурмовика, по мнению Коваленко, есть ряд важных преимуществ для выполнения задач по перехвату:

Скорость: крейсерская – 530 км/ч, максимальная – 590 км/ч. Это позволяет перехватывать и уничтожать как ударные БПЛА и приманки, которые не летают со скоростью более 200 км/ч, так и разведывательные беспилотники.

Максимальная высота полета: 10,6 км. "Шахедам" больше не поможет то, что они поднимаются на пять километров.

Дальность полета: 1330 км. Это позволит такому самолету патрулировать свой участок ответственности очень долго.

Боевая погрузка и вооружение: 1600 кг, возможность установки 2-4 12,7-мм бельгийских пулеметов FN Herstal M3, 20-мм автоматических пушек, ракет "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и другого вооружения.

Небольшая цена: в зависимости от комплектации самолет стоит 9-18 млн долларов США, а час полета самолета – 500-1000 долларов.

Штурмовики Embraer EBN-314 Super Tucano на службе Бразилии

Коваленко считает, что сейчас есть возможность приобрести эти самолеты в Бразилии. Российский правитель Владимир Путин очень недальновидно унизил президента Бразилии Лулу да Силву, вынужденного четыре часа ждать в московском аэропорту встречи с ним, но так и не дождавшийся.

"Конечно, делать запросы на боевые Super Tucano пока нет смысла, слишком рано тормозить Бразилию на оружие, а вот на гражданскую версию — да. Мол, уважаемый Лула да Сильва, нам нужны ваши замечательные "кукурузники" Super Tucano для орошения полей от вредителей. У Embraer на сегодня есть… Не скажу сколько, но весьма неплохое количество невостребованных Super Tucano, которые могут быть проданы в гражданской версии – то есть без вооружения для, например, нужд сельского хозяйства. И в этом вся прелесть, ведь вооружение для Super Tucano можно будет приобрести в других странах. Например, поставить тот же бельгийский пулемет FN Herstal M3. Что с этим самолетом для орошения полей будем делать мы – вопрос, который сам Бразилию не касается. Поэтому мы можем получить шанс приобрести универсальное средство перехвата российских дронов, террор от которых впоследствии только будет нарастать. Главное не упустить этот шанс, как в 2019 году", – резюмировал Коваленко.

Отметим, россияне уже хорошо научились применять беспилотники типа "Шахед" и каждый раз придумывают для них более сложные маршруты. Однако отсутствие актуальных карт иногда приводит к тому, что на его пути оказывается относительно новая многоэтажка или линия высоковольтных электропередач.

Как сообщалось ранее, россияне для обстрелов Сумской области использовали находящиеся цели беспилотники V2U, используя искусственный интеллект.