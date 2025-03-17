Сколько детей должны рожать украинки, чтобы сохранить население - ответ демографа

Вопрос демографической ситуации в Украине требует особого внимания

Демографическая ситуация в Украину в связи с полномасштабной войной значительно ухудшилась. Чтобы улучшить ее, в каждой семье должно рождаться по меньшей мере двое детей.

Такое заявление сделала представитель Института демографии Светлана Аксенова в эфире Ранок.LIVE. По ее словам, это помогло бы сохранить украинское население.

Она добавила, что есть пары, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей. Именно потому Аксенова говорит "по меньшей мере двое детей".

Вопрос демографической ситуации в Украине, как подчеркивает эксперт, требует особого внимания.

"Для стабильного воспроизводства населения необходимо, чтобы в среднем на десять женщин рождалось не менее 22 детей", — пояснила она.

Достижение такого уровня требует времени, но формирование соответствующего общественного сознания, по словам Аксеновой, это первый шаг.

К слову, ранее издание Washington Post назвало количество украинцев в 2100 году. Население упадет до 15 миллионов человек. Это при том, что в Украине еще до начала полномасштабной войны демографические показатели были одними из самых худших в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2024 года Украина оказалась на первом месте по смертности в мире. При этом по показателю рождаемости наша страна сейчас занимает последнюю позицию в списке стран.